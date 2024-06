Bill Skarsgård insinúa que el remake de ‘El cuervo’ podría tener una continuación

El remake de El cuervo llegará por fin a los cines este mismo verano, tras complicaciones y cambios en la producción que han alargado el proyecto mucho más de lo esperado, otorgándole cierta aura de reinicio maldito para el personaje creado por James O’Barr. Ahora, sabemos que esta acometida por revisionar el filme de culto de 1994, podría no ser la única aventura para la franquicia según las últimas declaraciones de su protagonista Bill Skarsgård.

El actor, es conocido por pertenecer a la dinastía de actores suecos más reconocida de la industria norteamericana y europea. Desde su padre Stellan Skarsgård, hasta sus hermanos Gustaf, Valter y Alexander Skarsgård. Pero a diferencia de su familia, Bill se ha especializado en personajes en torno al genero del terror y en remakes. Primero asumiendo el papel de Pennywise en It, después siendo Eric Draven en esta nueva versión y a finales de año, dando vida al Conde Orlok en el Nosferatu de Robert Eggers. Su rostro está por tanto, muy relacionado ya con el género del horror. Pero no sería la primera vez que un intérprete cambia radicalmente su registro y por eso, quizás preferiría que esta última revisión tuviese un final cerrado. Unas declaraciones con las que podemos pensar que en Lionsgate pretenden sacarle partido al personaje y a su mundo gótico.

Bill Skarsgård prefiere «algo definitivo»

Hay que señalar que tras el terrible fallecimiento de Brandon Lee en el mismo rodaje, El cuervo tuvo una secuela en 1996 titulada El ciervo: ciudad de ángeles, con un protagonista diferente que también buscaba venganza tras el asesinato de su hijo pequeño. Después llegaría El Cuervo: Salvación y El cuervo 4 de 2005. Esta última protagonizada por Edward Furlong (Terminator 2, American History X). Las secuelas estaban conectadas por atmósfera y fórmula de la historia, repetida con ligeros cambios, pero no eran secuelas como tal. Situación que podría cambiar en esta ocasión al revelar Skarsgård que el superhéroe gótico no tendrá un cierre autoconclusivo.

Resulta un tanto extraño que en mitad de la promoción un protagonista sea disidente con el producto que precisamente promociona. Sin embargo, el actor ha explicado con franqueza que hubiera preferido un final alternativo para la historia. Skarsgård asume el rol de Eric Draven en medio de toda una serie de polémicas sobre el proyecto. La primera de ellas tiene que ver con la ausencia por parte de Hollywood por apostar por ideas nuevas. La segunda, lo poco que ha gustado la estética escogida para la cinta y la tercera, el descontento de Alex Proyas, director de la primera que no veía nada necesario volver a contar la trama de Draven.

«Personalmente preferiría algo más definitivo», le contaba el actor a la revista Esquire. La sinopsis de El cuervo nos pone en la piel de un hombre que ve cómo su esposa y él son terriblemente asesinados por una banda criminal. Un año después, un cuervo místico le devuelve la vida a Eric para que pueda clamar su venganza.

‘El cuervo’ será diferente a la original

A pesar de que la información ha ido cayendo a cuentagotas, a principios de año pudimos ver las primeras imágenes de la película, con el director Rupert Sanders abordando la idea de que el reinicio supondría un cambio con respecto a la película original. En lugar de que Eric o Shelly mueran en los primeros momentos de la película, el reinicio explorará su relación antes de que ocurra la tragedia:

«Lo que me atrajo de esto fue la oportunidad de hacer un romance oscuro, algo que tratara sobre la pérdida, el dolor y el velo etéreo entre la vida y la muerte y cómo superarlo», le explicaba Sanders a Vanity Fair. Sanders ya ha explorado el cine fantástico con películas como Blancanieves y la leyenda del cazador y la adaptación del anime Ghost in the Shell: El alma de la máquina, que protagonizó Scarlett Johansson en 2017. Lo último que firmó como autor fue la serie Fundación para Apple TV +. Después del estreno de El cuervo, Skarsgård retomará el papel de Pennywise en la serie precuela de It, Welcome to Derry.

La película se estrenará en los cines de Estados Unidos el 7 de junio, mientras que en España se espera que pueda llegar en algún momento de agosto. Aunque que no haya una fecha de confirmación oficial augura que el filme podría estrenarse en nuestro país más cerca de las navidades.

Acompañando al protagonista, podremos encontrar a FKA Twigs, Danny Huston, Isabella Wei, David Bowles, Paul A Maynard y Jordan Bolger.