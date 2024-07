‘Ángela’: la serie que le habría encantado a Hitchcock

Ya se puede ver en Atresplayer Ángela, la serie que le habría encantado al mismísimo Alfred Hitchcock. Un thriller psicológico protagonizado por Verónica Sánchez y Daniel Grao que la plataforma de pago de Atresmedia ha estrenado antes de que vea la luz en abierto (donde será un éxito seguro). Se trata de la adaptación de la exitosa ficción británica Ángela Black y es el típico producto que va creciendo capítulo a capítulo. El arranque no es malo, engancha, pero el cómo va desarrollándose la trama, los giros que hay y la resolución final son para aplaudir. De hecho, la versión española mejora al original en varias cuestiones y eso es de agradecer. Ángela es un artefacto modélico, una pieza mainstream de alta calidad que cumple con su función de entretener pero que se nota cuidada y mimada por sus responsables. La lástima es que no se hayan estrenado, a la vez, los dos primeros episodios. Es a partir del final del segundo cuando la historia empieza a ramificarse y a convertir al espectador en un adicto. De verdad que merece la pena esperar una semana para saber qué es lo que va a ocurrir.

Trama y datos de producción

Este thriller narra la vida de Ángela (Verónica Sánchez), una mujer aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo (Daniel Grao), con quien tiene dos hijas. Pero bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther (Lucía Jiménez), Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser.

Ángela, producida por Buendía Estudios Bizkaia con la participación de Atresmedia TV, es la adaptación española de la exitosa serie británica Ángela Black, estrenada en 2021 en la cadena ITV.

La nueva ficción está protagonizada por Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez. Completan el elenco Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez, entre otros.

Sonia Martínez y Borja Echeverría son los productores ejecutivos de la serie y Montse García la directora de Ficción por parte de Atresmedia. La serie está dirigida por Tito López- Amado.

Lucía Alonso-Allende es la coproductora ejecutiva de Ángela, que cuenta con un equipo de guion formado por Sara Cano y Paula Fabra, con Jorge Blas como analista de guion. Emilio Giménez es el director de Producción. Al frente de la dirección de Arte está Koldo Jones. La dirección de Fotografía corre a cargo de Teo Delgado y la de Sonido de Luis Sánchez. Fernando Guariniello es el responsable de Montaje. Mariló Serrano, Fermín Galán y Saioa Lara firman las direcciones de Maquillaje, Peluquería y Vestuario, respectivamente, mientras que la directora de Casting es Cristina Perales. Pablo Cervantes es el compositor de la música original de la serie.

Diferencias con el original

Si algo llama la atención de Ángela Black, miniserie inglesa estrenada en 2021, es la secuencia de arranque. No vamos a hacer spoilers pero hablamos de una imagen impactante, perfectamente realizada y que marca muy bien el tono de lo que vamos a ver. Es más, cuando parece que la trama se atasca, sólo hay que pensar en ese comienzo y a uno le vuelve a nacer la curiosidad por lo que va a ocurrir. Sin embargo, ese pistoletazo de salida tan fuerte e inquietante no lo tenemos en la versión española. Este es, en realidad, el único fallo que puede tener la adaptación, puesto que, en casi todo lo demás, supera al original.

No avanzaremos mucho de la trama, tranquilos, pero sólo decir que el guión de Ángela, aunque respeta los mecanismos de la miniserie inglesa, está mucho más atado en ciertas cosas, hay más justificación, más tensión entre algunos personajes y, sobre todo, la protagonista, aquí, no está tan sola; hay una gran multitud de secundarios que enriquecen la trama y que aportan diversidad e interés ( todos mis halagos van para el personaje de Esther, maravillosamente interpretada por Lucía Jiménez y que no estaba en la obra original).

Juego de espejos y maltrato

Sí, esta serie le hubiese encantado a Hitchcock principalmente porque bebe mucho (muchísimo) de una de las autoras más veneradas por el cineasta inglés: Patricia Highsmith. No diremos a qué obra nos recuerda Ángela porque sería un spoiler mayor pero digamos que los fans de la escritora estarán más que encantados con la resolución del misterio.

Ángela es un producto muy entretenido que, como ya se ha apuntado, tarda algo en arrancar pero no se hace cuesta arriba, no aburre en ningún momento. La dirección es exquisita y el guión amplía los horizontes propuestos con tramas secundarias que enriquecen el conjunto. Por lo demás, el casting no podía ser más acertado. Verónica Sánchez se entrega por completo, Daniel Grao da miedo (esa es su función) y atención al gran descubrimiento que supone Jaime Zatarain en un papel- por fin- de peso.