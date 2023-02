El acalorado reencuentro entre Fran Perea y Verónica Sánchez 20 años después de ‘Los Serrano’

Han pasado 20 años desde que ‘Los Serrano’ fueran una de las series de más éxito con unos protagonistas que transmitían mucho feeling. Fran Perea y Verónica Sánchez se han reencontrado 20 años después de ese papel que los catapultó a la fama. Ambos se han convertido en todo un símbolo que marcó a más de una generación. Después de que siguieran caminos distintos y se convirtieran en los protagonistas siendo unos Romeo y Julieta modernos, han vuelto a convertirse en los protagonistas de un esperadísimo reencuentro al estilo de ‘Los Serrano’.

Marcos y Eva han reaparecido después de años o más bien dicho décadas en las que los dos compartieron plató de televisión. La serie tipo ‘la tribu de los Brady’ en español, fusionaba a dos familias, una con dos hijas y la otra con tres hijos. Menos el surrealista final, todo en esta serie ha sido espectacular.

Un feeling increíble era el que tenían los dos hijos mayores, Fran Perea y Verónica Sánchez, en sus papeles de Marcos y Eva. Dos hermanastros que se enamoraban en ese intento de crear una familia un tanto atípica. Los dos formaron un dúo ganador que se convirtió en una de las apariciones y finales que puso los pelos de punta.

Gracias al nuevo proyecto del cantante sus redes sociales han ardido al publicitar su gira con Verónica Sánchez. Fran Perea sabe muy bien cómo hacer publicidad de sus conciertos. Su nueva gira ha tenido una presentadora de excepción. Tal como figura en sus redes sociales: “Andamos enredando, sí! Estas ropas y estos pelos no son casualidad! En unos días os lo cuento, pero… de momento…Os recuerdo las fechas de #Gira1más1son20 , Verónica se apunta”.

Los comentarios no se han hecho esperar: “La chica de al lado ya no puede ser jajaja La vida al revés o Vero es una camarera que le lleva la cuenta de algo jaja” al ver a Verónica enfundada en un traje un poco especial. Fran y ella tienen todavía esa compenetración que no pasa nunca desapercibida.

Han pasado 20 años, pero siguen siendo esos adolescentes que se miraban con timidez, juntos son una pareja de 10 en todos los sentidos. Hacen aflorar esos sentimientos que en la serie consiguieron materializar de una y mil formas distintas.