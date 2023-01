Fran Perea, desolado, vive su peor momento tras la muerte de su padre

No es ningún secreto que Fran Perea, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los actores más queridos de nuestro país. Recientemente no ha sido noticia por cuestiones profesionales, precisamente. Y es que está atravesando uno de los peores momentos de su vida, tras la repentina muerte de su padre.

José Joaquín Perea falleció este miércoles, a los 72 años, en Málaga. En la ciudad andaluza era especialmente conocido por su trayectoria política pero, sobre todo, por su etapa como presidente de ONG Liga Malagueña de la Cultura y la Educación. La familia ha sido la encargada de dar a conocer la noticia, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Joaquín.

“Amigas y amigos de José Joaquín Perea. Con gran dolor de toda la familia os informamos de que anoche nos dejó. Padre, esposo, hermano, abuelo, hijo de Ana y Manolo, cuñado, tío… Un hombre que dejó huella allí por donde pasó con un enorme corazón y una sonrisa siempre en la cara”, se puede leer en la publicación en la mencionada red social.

“Una memoria prodigiosa, lector ávido, un sabio de nuestro tiempo. Amante de la docencia que ejerció hasta hace bien poco contribuyendo a crear [email protected] con criterio, sus colegas y sus alumnas y alumnos lo saben”, podíamos leer en este mensaje. “Luchador por la democracia, solidario, fundó la actual @incideong en Malaga y contribuyó así a dejar un mundo mejor… su recuerdo nos acompañará siempre”, finalizaba el texto.

Los comentarios no han tardado en llenarse de mensajes de amigos, familiares y seguidores, lamentando esta triste pérdida. Uno de los más emotivos es el de su hijo Fran Perea, que no dudó en escribir lo siguiente: “Mi padre querido. Este último giro de guión no lo esperábamos. Te echamos de menos tan fuerte. Te quiero siempre”.

Fran Perea no ha dudado un solo segundo en modificar sus planes laborales tras esta inesperada y triste noticia. De hecho ya ha cancelado, de manera temporal, la función Retorno al Hogar que representa en Madrid. Una información que se ha confirmado en Twitter y que el propio actor ha querido agradecer. Es evidente que ahora tiene que estar junto a su familia para tratar de recomponerse de este duro golpe de la vida. Descanse en paz.