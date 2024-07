Amazon Prime Video confirma que habrá tercera temporada de la serie ‘Reina Roja’

La plataforma de streaming Prime Video no para de pillar carrerilla y ya se ha convertido en la que más suscriptores acumula en todo el mundo. Su catálogo ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años y poco a poco ha logrado ponerse en el pódium de los más grandes del streaming. Además, en España ha apostado por series propias de alta calidad como Reina roja y los resultados positivos de audiencia ya se están comprobando. El pasado martes 9 de julio, Amazon Prime Video presentó sus proyectos futuros en España y nos sorprendió a todos de nuevo por su apuesta fuerte por las series de ficción, películas y programas de entretenimiento, como la nueva edición de su reality estrella, Operación Triunfo. Entre ellas, hay que destacar su gran apuesta por la finalización de la trilogía Reina Roja que ha resultado todo un éxito de audiencia en Prime Video este 2024.

Para la sorpresa de los seguidores de esta serie de éxito una de las novedades más destacadas de Prime Video para la próxima temporada es el lanzamiento de la tercera temporada de Reina Roja. La sorpresa se debe a que hace solo cuatro meses se estrenó la primera temporada y todavía no se sabe cuándo se estrenará la segunda. Lo que está claro es que Prime Video quería mostrar que sigue apostando por la trilogía de Juan Gómez Jurado protagonizada por Antonia Scott y que nos esperan muchas sorpresas.

La trilogía de Juan Gómez Jurado en Prime Video

El 29 de febrero de este año se estrenó en Prime Video la primera temporada de la serie Reina Roja, basada en la novela de Gómez Jurado y no defraudó a sus lectores y los usuarios de la plataforma de streaming. No solo triunfó en España, sino que ha escalado rápidamente hasta convertirse en la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial, y la tercera en la lista general. La serie se convirtió en uno de los contenidos más vistos en 90 países tan diversos como Estados Unidos, Italia, Grecia, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Reino Unido, Argentina y Brasil.

Por ahora no sabemos cuándo será la fecha de estreno oficial de la segunda temporada de la serie, pero lo que está claro es que los nuevos episodios no llegarán hasta 2026 debido a que el rodaje de la segunda entrega aún no ha comenzado. Por ahora, lo que sí sabemos es que tendrá el mismo título que el segundo libro de la trilogía, Loba Negra y que volverá a contar como protagonistas con los actores Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian en los papeles de Antonia Scott y Jon Gutiérrez.

Según explicó el otro día Amazon, la trilogía se completará con la adaptación de la última novela Rey Blanco, en la que los dos protagonistas tendrán que enfrentarse al enigmático Rey Blanco. El escritor Juan Gómez Jurado ha explicado en sus redes sociales después de conocer los planes para la nueva temporada de Prime Video: »No hay Reina sin Loba, ni Loba sin Rey. Próximamente la tercera temporada de #ReinaRoja llegará a @PrimeVideoES. ¡Qué alegría!”.

La originalidad de la serie Reina Roja

La serie Reina Roja cuenta con una trama bastante compleja, pero que ha cautivado a los usuarios de todo el mundo. El secreto del éxito puede ser la implicación del escritor Juan Gómez Jurado en la producción de la serie que ha intentado que sea lo más fiel a la novela posible. Además, hay que destacar la buena interpretación de los actores Victoria Luengo y Hovik Keuckerian, la originalidad de la trama y los sensacionales efectos especiales con los que se ha conseguido captar los momentos más complejos de esta serie.

La protagonista indiscutible de esta serie es Antonia Scott, una mujer con un pasado muy oscuro, pero que tiene una inteligencia de 242. Según la sinopsis oficial de la serie: “Antonia es la mujer más inteligente del mundo, lo que la convirtió en la Reina Roja de un proyecto policial secreto. Tras dejar el servicio por una tragedia personal, el policía Jon -fuerte, vasco, gay- revoluciona su vida y sus métodos en un emocionante caso doble, de secuestro y asesinato”.

El reparto de la primera temporada de la serie estaba encabezado por los actores Victoria Luengo y Hovik Keuckerian, quienes interpretan a Antonia Scott y Jon Gutiérrez respectivamente, ha sido elogiado por su química y actuaciones convincentes. Completaban el reparto otros actores conocidos como Emma Suárez, Nacho Fresneda, Celia Freijeiro, Alex Brendemühl y Andrea Trepat.

Tendremos que esperar al estreno de la segunda temporada Loba Negra para ver si la serie va por el buen camino y sigue la estela marcada por Reina Roja respetando la esencia de la novela de Juan Gómez Jurado. Está claro que Prime Video ha encontrado un diamante en bruto con las adaptaciones de las novelas de este conocido escritor.