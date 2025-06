Ahora usar tu tarjeta de crédito en los festivales de música ¡tiene premio!

Los festivales de música en verano son el planazo más espectacular para vivir con amigos. Los hay por todas partes, de todos los estilos y para todos los gustos. Da igual que seas más alternativo que rockero, más popero que amante de la música indie o electrónica. En verano todo el mundo tiene su espacio, se organizan las citas musicales y culturales más emblemáticas, dejándonos recuerdos para siempre, las mejores fotos y la mejor diversión.

Una de las peculiaridades de los festivales de música, además, frente a otros formatos, es que siempre son en directo. Y eso hace que todo sea aún más especial, el público y las bandas disfrutan mucho más vibrando con las melodías y con el ambiente.

Eso sí, para que los festivales y los conciertos en vivo tengan cabida y se puedan organizar para que podamos vivir los días de verano a tope, debe haber siempre detrás alguien que mueva todos los engranajes y sienta pasión por los patrocinios de música, haciendo posible el sueño de diversión y música de cientos de personas.

Galicia y Madrid

Es el caso de ‘ABANCA live’, la nueva acción de ABANCA a través de la cual refuerza su estrategia de posicionamiento como medio de pago en grandes espectáculos de música en directo, que le permite estar presente en seis grandes festivales de música en vivo, que se celebran este verano en Galicia y Madrid, y que prevén congregar en total a más de 400.000 asistentes.

En colaboración con Visa, ABANCA es el medio de pago oficial en tres festivales gallegos de referencia: O Son do Camiño, Resurrection Fest y Caudal Fest. Además, patrocina en exclusiva en Madrid los espectáculos Love The Twenties Madrid, Love the 90´s Madrid y Brava Madrid, con el propósito de reforzar su presencia en este territorio. En León, por su parte, el banco ha estado presente también en el Monoloco Fest.

Bonificaciones por el uso de la tarjeta

Gracias a ‘ABANCA live’, los usuarios de sus tarjetas pueden disfrutar de múltiples ventajas durante estos espectáculos multitudinarios. Entre otros beneficios, hay bonificaciones exclusivas para los asistentes que utilicen este medio de pago de ABANCA en las compras en los recintos y las pre-recargas de las pulseras cashless. Además, están previstos también sorteos de entradas y tours experienciales.

Atentos a Instagram y TikTok

Para estar al tanto de todas las ventajas de usar tarjetas para los pagos en los citados festivales, hay que estar muy pendiente también de las diferentes redes sociales. Ya que ABANCA ha diseñado un plan de comunicación a través de las redes sociales más usadas por los usuarios: Instagram y TikTok, junto a creadores de contenidos cercanos al ámbito de la música y enfocados a diferentes públicos.

No cabe duda de que los festivales de música tienen cada día más seguidores y que son una magnífica plataforma para conectar y compartir pasiones con muchas personas.

Acciones especiales

La entidad ha llevado también esta acción a Madrid, con iniciativas asociadas a los festivales Love The Twenties Madrid y Love the 90´s Madrid.

Los espectáculos han contado en sus recintos con espacio ABANCA en el Boulevard del festival, en el que los asistentes podían recargar las pulseras con las tarjetas de crédito de la entidad y beneficiarse de una promoción en su recarga.

Además, las oficinas de ABANCA de Getafe y Espacio Serrano 45 funcionaron como puntos oficiales de recogida de pulseras. Las personas que asistieron a estos eventos y eran clientes podían recoger su pulsera antes del concierto y así evitar colas, y se beneficiaban de una bonificación con su recarga.

Nuevos clientes: 50 euros para la pulsera

También estaba disponible la recogida para no clientes, con entradas VIP y Front Stage. Además, los nuevos clientes que se dieran de alta en las oficinas de ABANCA en Madrid durante las semanas previas a la celebración de estos eventos, recibían un voucher de ¡50 euros para su pulsera!, adicionalmente a la oferta de la compañía de un incentivo de 500 euros por domiciliar su nómina, pensión o cuota de autónomos.

Este ambicioso plan de patrocinios, se desarrolla bajo el paraguas ‘ABANCA live’, una exitosa estrategia iniciada en 2024 con el objetivo de impulsar su negocio de tarjetas de crédito y llevar su marca a nuevos clientes a través de la música.