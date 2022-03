Lo de la agresión de Will Smith en los Oscar es una historia que no parece terminar nunca. El actor ya ha pedido perdón por su cuenta de Instagram, su mujer Jada Pinkett se ha pronunciado sobre el tema y hasta Jim Carrey ha asegurado que él habría demandado al protagonista de El método Williams reclamándole 200 millones de dólares. En el día de ayer conocimos hasta la opinión de Sara Putt y Emma Baeh, dirigentes de los Premios BAFTA, señalando que en la ceremonia de los premios británicos, Smith habría sido expulsado. Un punto, por el que la Academia Hollywoodiense ha sido estos días criticada al no tomar medidas, pero hace escasas horas acabamos de saber que la institución sí que pidió al actor que abandonase el evento, una orden que desobedeció.

Esta respuesta de la Academia llega después de que la presentadora Wanda Sykes criticase en el programa de Ellen DeGeneres la pasividad con la que la organización había actuado respecto a la agresión de Will Smith. Ahora, los Oscar han emitido un comunicado en el que piden al actor que declare para atestiguar que sí que le pidieron que abandonase la gala, pero que él mismo se negó. Los Oscar le dan un periodo de 15 días para emitir ese mensaje, como tiempo límite antes de “tomar cualquier medida disciplinaria” que pueda acarrear la suspensión expulsión o cualquier otro tipo de sanción recogida en las normas de sus reglas internas.

Aparte de condenar una vez más el acto de Smith como un hecho “traumático y profundamente impactante”, desde la Academia quisieron elogiar la actitud de Chris Rock por aguantar el tipo como lo hizo después del bofetón. Además de pedir perdón al humorista, en el escrito manifiestan su pesar y se disculpan con los invitados y los nominados que los presenciaron todo en vivo y en directo.

Los Oscar han sido muy cuidadosos respecto a no mencionar la retirada del premio a Smith y eso que esta fue, una de las primeras reclamaciones que gran parte de los detractores del actor pidieron casi al instante del suceso. La pelota está en el tejado de Smith y lo más normal que en los próximos días vuelva a pronunciarse. La Academia no va a dejar que su incontrolable acto pueda salpicar una imagen que año, tras año empeora con nuevas polémicas.