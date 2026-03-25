Acaba de llegar a Netflix pero ya es lo más visto: la película española de la que todo el mundo habla

Más allá de fenómenos en salas como Amarga Navidad de Pedro Almodóvar o la Torrente presidente de Santiago Segura, el audiovisual nacional parece centrado en su gran mayoría en el streaming. Ahí está el reciente estreno de Zeta o la serie viral, Esa noche. Sin embargo, el título que de verdad está conquistando Netflix es en realidad una película española que fracasó en cines y cuyo principal atractivo parte del protagonismo de sus dos jóvenes estrellas: Miguel Herrán y Arón Piper.

La cinta no es otra que La tregua, un drama bélico producido por el terminal y RTVE que basándose en hechos reales, narra con crudeza la historia de un grupo de españoles capturados y retenidos en el gulag soviético, Spassk99. Estrenada el pasado 4 de marzo, la película ha sido un auténtico filón para el catálogo de Netflix que ha sabido dar en la tecla de audiencia de sus suscriptores, potenciando el elenco con la fama mediática de Herrán y Piper, quienes desde su explosión como intérpretes han demostrado tener esa presencia en clave de reclamo viral. El primero triunfó mucho antes de la propia aparición de las plataformas, aunque su reconocimiento mundial fue indudablemente de la mano del éxito de La casa de papel (2017).

Del mismo modo y a pesar de que ambos dieron su primera gran interpretación en salas, siendo unos adolescentes (Herrán en A cambio de nada y Piper en 15 años en un día), resulta imposible hablar de su trayectoria sin vincularla a la popularidad adyacente del cambio de paradigma en el consumo de contenidos online. El ejemplo perfecto lo encontramos en proyectos posteriores como Élite (2018), en una primera temporada en la que ambos coincidieron. La vinculación de Piper con la major californiana ha sido hasta ahora total, apareciendo en series originales de la compañía como El desorden que dejas (2020) o El silencio (2023). Pero ¿cuál es la sinopsis oficial de La tregua? ¿quién más aparece en el reparto de este relato de supervivencia dirigido por Miguel Ángel Vivas?

Netflix tiene la película española perfecta para los fans de Herrán y Piper

Tripictures–la distribuidora del filme–comparte la siguiente sinopsis oficial: «Basado en hechos reales, Reyes y Salgado, dos militares que durante la guerra civil española lucharon en bandos contrarios pero que deberán compartir el sufrimiento y la esperanza en un gulag soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Una convivencia que les obligará a unir fuerzas frente al frío, el hambre y el horror que habita en las alambradas. Ambos deberán desnudarse de sus ideologías para descubrir la persona que se oculta debajo de cada uniforme».

Disponible únicamente en Netflix, la película española aparte de contar con Herrán y Piper, tiene en su casting secundario a Javier Pereira (La niña de la cabra), Fernando Valdivielso (La deuda), Manel Llunell (Malnazidos), José Pastor (Cerdita) y Alejandro Jato (Superstar), entre otros.

Dos grandes actuaciones: un imponente drama bélico

La tregua consiguió una nominación en la pasada edición de los Goya al mejor maquillaje y peluquería. No fue uno de los títulos destacados de la temporada en el patio de butacas. No obstante, el mercado del vídeo bajo demanda ha puesto en valor en esta historia que a través de una gran dirección, nos narra una historia de perdón concordia y camaradería. Herrán y Piper están inmensos y el resultado es un retrato antibelicista que rehuye de cualquier tipo de cliché visto en el subgénero.