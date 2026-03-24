Acaba de llegar a Prime Video y para mí es el mejor thriller español de 2026: el último éxito de Mario Casas y Luis Zahera

Las plataformas de vídeo bajo demanda están apostando concienzudamente por los proyectos nacionales. Hace pocos días, Netflix estrenó Esa noche y el mes pasado, HBO Max lanzó en su catálogo la serie documental Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová. Ahora, el turno llega de la mano de un thriller español que de seguro, terminará conquistando a toda la audiencia de Prime Video. Nos referimos cómo no a Zeta, la historia de acción y espionaje que protagonizan nombres tan conocidos como Mario Casas, Luis Zahera y la intérprete cubana, Mariela Garriga.

Estrenada el pasado 20 de marzo, a Zeta no le ha costado demasiado colocarse entre las principales tendencias de la marca de Amazon. En estos instantes, el thriller español domina el top 10 de contenido más visto en Prime Video. A nivel de producción local, no es habitual ver propuestas que impliquen esta calidad dentro de un género cuyo hábitat natural suele ser el del ecosistema de Hollywood. Aunque dentro de la empresa liderada por Jeff Bezos resulta bastante normal ver una especie de filia común en este tipo de producciones adrenalínicas. En el último lustro, Prime ha lanzado proyectos similares comandados por estrellas internacionales. Jefes de Estado, A Working Man, Road House, Juego Sucio o Equipo de Demolición son tan sólo, algunos ejemplos de la apetencia del terminal por dicha tipología de filmes. Pero ¿de qué trata realmente Zeta y por qué está triunfando dentro del abanico de contenidos de la plataforma?

El mejor thriller español de Prime Video

Compartida por la propia comunicación de Prime Video, la sinopsis oficial de Zeta es la siguiente:

«Cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta ‘Operación Ciénaga’, que ocurrió en Colombia y donde estuvo implicado un quinto oficial de inteligencia, el único que ha escapado de los asesinos. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro, Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. La Inteligencia colombiana también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de ‘Ciénaga’ que la Inteligencia española».

Este thriller español de Prime Video está dirigido por Dani de la Torre, quien ya tiene experiencia conquistando a la audiencia del streaming bajo la creación de miniseries del impacto de La Unidad (2020) o Marbella (2024). El lucense debutó por todo lo alto en el formato del largometraje en 2015, gracias a El desconocido (disponible en Prime). Trabajo cargado de tensión y por el que fue nominado a la mejor dirección novel en los Goya de 2016.

El guion original corre a cargo del propio realizador, Jordi Vallejo (No matarás) y Oriol Paulo (La última noche en Tremor). Completando el casting encontramos a Nora navas (Mi amiga Eva), Christian Tappan (Narcos), Cristina Umaña (Distrito Salvaje), Ricardo de Barreiro (El caso Asunta), Pablo Álvarez (La favorita) y Nieve de Medina (Los lunes al sol), entre otros.

Acción sin límites y un gran reparto

Los espectadores no deberían esperar grandes sorpresas con Zeta. Es un cine de plantilla. Sota caballo y rey, que se suele decir. Pero al proyecto de Dani de la Torre se le debe reconocer su tremenda ambición. Un entretenimiento de calidad con identidad y actuaciones cargadas de química por parte de algunos de los rostros más queridos y reconocibles de nuestra escena patria.

Por eso, no tenemos ningún tipo de duda de que esta nueva apuesta excitante cargada de persecuciones, explosiones y tiroteos va a reinar de principio a fin en todos los rankings de Prime Video durante las próximas semanas.