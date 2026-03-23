La miniserie española que ya es número 1 en Netflix basada en un ‘best seller’ y es un thriller que te deja sin habla

El 13 de marzo se estrenó en Netflix la serie española Esa noche (Last Night) que adapta la novela de la escritora británica Gillian McAllister que se convirtió en un best seller en todos el mundo en 2021. Cuenta la historia de Elena, una joven que está de vacaciones en República Dominicana en las que todo cambia cuando atropella a un hombre. Elena es madre soltera y teme perder a su hija y les pide ayuda a sus hermanas para ocultar el cadáver y salir de esta pesadilla la última. Estas intentarán ayudar a su hermana pequeña, pero tendrán que tomar decisiones muy arriesgadas para volver a España sin problemas. ¿Lograrán las tres jóvenes salir de este país y volver a su hogar? La serie Esa noche es una buena opción para los que están buscando una ficción de suspense protagonizada por actrices juveniles de éxito de la plataforma de la gran N roja como Clara Galle, Claudia Salas y Paular Usero.

La serie Esa noche ha sido dirigida por Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres) y ha contado con un arriesgado guion de Jason George y Lara Sendim. Como hemos comentado la serie Esa noche cuenta como protagonistas con tres actrices que son de las más conocidas por los suscriptores juveniles de Netflix y cuentan con numerosos fans: Clara Galle que da vida a Elena y a la que hemos visto en producciones de éxito como A través de mi ventana, Olympo, Ni una más, El internado y Las Cumbres, Claudia Salas que interpreta el papel de Paula y a la que hemos visto en Élite, Furia y Salvador y Paula Usero a Cris y la conocemos por su trabajo en Amar es para siempre y Luimelia.

Esa nueva serie cuenta con solo 6 episodios de unos 40 minutos de duración. Una ficción que nace con una vocación internacional, aunque la productora vasca Txintxua Films, responsable de la serie Intimidad (2022), ha llevado las riendas de esta adaptación de la novela de la novela Gillian McAllister. Esta ficción ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), el cual también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama). Para el rodaje el equipo de la serie se trasladó a República Dominicana, aunque también se rodaron varias escenas en localidades de Guipúzcoa y Navarra.

¿Qué ocurre en la serie Esa noche?

Elena, una joven que se encuentra de vacaciones en República Dominicana atropella a un hombre y entra en una espiral de culpa y miedo. Como se trata de una madre soltera y está preocupada por ir a prisión y perder a su hija, pide ayuda a sus hermanas Paula y Cris las cuales viajan para apoyarla en ese terrible momento. Las tres hermanas están unidas por la sangre pero también están enfrentadas por una mentira familiar. ¿Hasta dónde llegará la lealtad entre estas hermanas?

Aunque lo que quieren es proteger a Elena, cuando revisan el cadáver de la persona atropellada se dan cuenta de que se trata de un policía. Las tres hermanas deciden enterrar el cuerpo y destruir las pruebas y acaban metidas en un gran problema. Las tres hermanas tendrán que tomar grandes decisiones y guardar algunos secretos familiares para poder seguir adelante. Además, las tres tendrán que decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia. Según la sinopsis de Netflix: “¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? That Night obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia”.

El reparto de esta serie de suspense

Las tres protagonistas de esta serie son las actrices Clara Galle que da vida a María Elena Arbizu Otano, Claudia Salas a Paula y Paula Usero a Cristina «Cris». El actor Pedro Casablanc interpreta el papel de Javier Otano, el padre de las chicas, y Alicia Falcó a Ane Arbizu, su madre.

También en el reparto están los actores Nüll García como Luisa, Raidher Díaz como Zahi, Gabriel Polanco como Tito, Pablo Zito como Ricardo, Ignacio Visca como un periodista, Peio Etxarri como Rafa y Sonya Peña.

La serie de acción y suspense Esa noche (Last Night) es una buena opción para los jóvenes que están buscando una ficción protagonizada por las estrellas juveniles del momento Clara Galle, Paula Usero y Clara Salas. Pero también seguro que les va a encantar a los que quieran encontrar una serie de suspense y misterio que atrape desde el primer episodio y en la que el amor y la unión de los miembros de la familia tenga un papel de peso.