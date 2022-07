5 películas que se presentarán en el Festival de Cine de Venecia 2022

El Festival de Cine de Venecia 2022 comenzará a finales de agosto, concretamente el día 31 y terminará poco más de una semana después, el 10 de septiembre. Este año se caracteriza porque hay una gran cantidad de producciones “made in Netflix”. Estos son con diferencia, los 5 largometrajes más esperados:

1-‘White Noise’

La nueva propuesta del director de Historia de un matrimonio, Noah Baumbach, llegará al Festival de Cine de Venecia 2022 antes de aterrizar en Netflix. Basada en la novela homónima de Don Delillo, está protagonizada por Adam Driver y la mujer de Baumbach, Greta Gerwig. La esposa del director y futura directora de Barbie.

2-‘Blonde’

El biopic no oficial de Marilyn Monroe protagonizado por Ana de Armas huele a Oscar para la actriz de origen cubano. Además, podemos quedarnos a cuadros con su contenido ya que será la primera película de Netflix con calificación -17. Ningún menor de edad en Estados Unidos puede entrar a verla a una sala, ni tan siquiera con sus padres. De su contenido se ha hablado largo y tendido, con rumores de por medio en los que se supone, más de un ejecutivo del servicio de streaming se habría espantado.

3-‘Don’t Worry Darling’

Olivia Wilde debutó como directora gracias a la divertida comedia Súperempollonas, pero Don´t Worry Darling parece de verdad el thriller con el que todo joven cineasta le gustaría debutar. Protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh, la película parte de una comunidad perfecta, en la que pronto se descubre que las cosas no son como parecen. La protagonista deberá luchar para encontrar la verdad.

4-‘Bones and All’

Luca Guadagino vuelve a colaborar con Timothée Chalamet tras la exitosa Call me by your name. Basado en la novela de Camille DeAngelis, El Festival de Cine de Venecia volverá a tener como a un absoluto protagonista a Chalamet, quien el año anterior brilló al protagonizar Dune. La búsqueda de un padre y el descubrimiento hacia la atracción de matar y devorar a las personas que la aman es la cruenta temática de esta historia.

5-‘Bardo’

Alejandro Gonzalez Iñarritu intentará conquistar Venecia con esta pieza melodramática en la que un periodista llamado Bardo vuelve a su país natal, para darse cuenta de que su identidad y el pasado chocan con la realidad conflictiva del territorio. El guion lo firma el propio cineasta junto a Nicolás Giacobone y el director de fotografía Darius Khondji.