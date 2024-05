Oreja de mucho peso para David Galván, que deja una faena memorable

Una corrida de toros de la ganadería de El Torero se lidiaba la tarde de este miércoles en el undécimo festejo de abono de la Feria de San Isidro 2024 para los diestros: David Galván, Álvaro Lorenzo y Ángel Téllez. Fue una tarde de muchos altibajos y nada fácil para los protagonistas. David Galván dejó una gran faena cortando una oreja de mucho peso en una actuación que permanecerá en la retina de los aficionados durante mucho tiempo. Álvaro de Lorenzo también dejó un buen sabor de boca en el quinto toro de la tarde; sin embargo, Ángel Téllez no tuvo suerte con su lote.

Abrió la tarde David Galván ante un primer toro muy serio al que recibió por breves verónicas a pies juntos. Tras el caballo, el animal perdió bastante fuerza. Destacaron las banderillas de Juan Carlos Rey. Con la muleta, David Galván no lo tuvo nada fácil, ya que el animal poco a poco iba cada vez más a menos. Fue muy complicado ligar más allá de dos muletazos. Estuvo muy firme en todo momento por la mano izquierda, dejando unos naturales de gran nivel para finalizar su obra. El viento tampoco le ayudó mucho, abrevió con media estocada. Tras una leve petición de oreja que no fue atendida por presidencia, recibió una fuerte ovación.

Continuó con el segundo Álvaro Lorenzo ante un segundo similar en características al anterior, igual de serio y bien presentado. Apenas tuvo opciones de saludo el toledano con el capote. Brindó al público la faena y comenzó por el pitón derecho la faena. Debido a la falta ligazón y la escasa embestida no logró transmitir la faena a los tendidos. Finalizó con una gran serie de naturales, pero tras la frialdad del público y la poca transmisión del toro, Álvaro de Lorenzo decidió finalizar la faena. Tras dos pinchazos logró una media estocada.

Ángel Téllez saludó al tercero por medias verónicas. Tras el caballo, el toro perdió movilidad. No fue un animal fácil desde el principio. Téllez comenzó la faena por la diestra, pero al toro le costaba en el terreno de cercanías y también en la ligazón. Cambió al izquierdo donde el recorrido del toro era más corto. Ángel Téllez no cesó en actitud para intentar sacar lo poco que tenía el animal, pero el lucimiento fue imposible. Téllez no acertó con la espada, dejando una media estocada tras un aviso.

Volvió David Galván ante el cuarto toro de la tarde, al que apenas tuvo opción de saludar. El animal manseó en el tercio de varas, sin emplearse, y se quedó totalmente entero. Destacaron las banderillas de Juan Carlos Rey que consiguió animar los tendidos.

Impecable fue el inicio con la muleta de David Galván por derechazos con la pierna semiflexionada. Continuó por muletazos de mucho mérito aprovechando la embestida del animal. Siguió al natural siempre de frente y rematando por abajo. Dejó una gran faena Galván. Con la espada dejó una gran estocada y fue premiado con una oreja de mucho peso.

Álvaro Lorenzo ante el quinto igual de serio que los anteriores. Humilló muy bien en el capote del toledano dejando un bonito ramillete de verónicas. Tras el caballo y banderillas, Lorenzo comenzó la faena por muletazos sueltos de muy buen gusto. Por el pitón derecho, dejó una gran serie. Subió el tono de la faena al natural, pero poco a poco sus ilusiones se fueron desvaneciendo al ir el toro a menos. Finalizó su actuación tras varios muletazos desligados con una estocada casi entera al segundo intento. Una tarde sin opciones para Álvaro de Lorenzo yéndose de vacío.

Cerró la tarde Ángel Téllez ante un sexto al que saludó brevemente por medias verónicas continuando con un gran quite por chicuelinas con el que consiguió animar los tendidos. Destacaron los pares de banderillas de Juan Navazo.

Comenzó Téllez la faena por muletazos. Le costó mucho ligar cada pase sin llegar a calar en los tendidos su entrega. Sufrió una leve voltereta, pero se recompuso rápidamente. Continuó con la faena ya con el público más entregado. Tras mucha voluntad y esfuerzo Téllez no tuvo más opciones que poner punto final a la faena porque el animal apenas embestía. En el final de la faena por manoletinas, volvió a ser prendido, saliendo aparentemente ileso una vez más. Tras la tensión, Ángel Téllez finalizó su actuación tras varios pinchazos. Fue directo a enfermería por su propio pie al ser volteado en dos ocasiones. Una lástima la tarde de Téllez, ya que no tuvo suerte con su lote.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Undécima de la Feria de San Isidro.

Corrida de toros. Tres cuartos de entrada.

Toros de El Torero

David Galván: ovación y oreja.

Álvaro Lorenzo: silencio y silencio.

Ángel Téllez: silencio y silencio.