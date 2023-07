Domingo Zapata: «La Tauromaquia es parte de mi cultura y de quien soy»

El artista Domingo Zapata (Palma de Mallorca, 1974) será el encargado de decorar el Coliseo Balear en la corrida que llevará su apellido, Zapatista, que se celebrará el próximo 10 de agosto en Palma de Mallorca. En la corrida se proyectará su obra en el ruedo, burladeros, tablas y en los capotes de los actuantes: Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey. El pintor mallorquín cumplirá así uno de sus deseos en la plaza de su tierra natal donde desde niño disfrutaba viendo los toros mientras su padre trabajaba, ya que era Guardia Civil del coso. Este año regresa por todo alto con una mayor implicación tras decorar el año pasado los burladeros de la plaza. Zapata siempre ha estado muy ligado a la Tauromaquia, ha decorado el ruedo de la Goyesca de Arlés (Francia) en el 2018, el de la Santamaría de Bogotá en 2020, el diseño del cartel de la feria de San Isidro 2022 o el vestido que utilizó Cayetano Rivera en la pasada corrida Picassiana en Málaga. Sus obras han traspasado fronteras desde exponer en el Louvre a hacer historia con el mural más grande expuesto en Times Square en Nueva York. Domingo Zapata habla con OKDIARIO desde Mallorca ilusionado ante una de sus citas más importantes. La corrida Zapatista será un acontecimiento muy especial donde se pondrá en valor la Tauromaquia en Baleares.

PREGUNTA: ¿Cómo surgió la idea de crear la Corrida Zapatista?

RESPUESTA.- Todo empezó cuando me ofrecieron pintar la corrida Goyesca de Arlés (Francia) en el 2018, de ahí me ofrecieron pintar la Santamaría de Bogotá (Colombia) en ambas toreaba Sebastián Castella y cuando llegó la pandemia él tomó la decisión de retirarse y se vino a mi casa en Palma de Mallorca a pasar una temporada conmigo. Un día, casualmente hablando me comentó: «¿Por qué no haces una corrida Zapatista? Si la haces vuelvo a torear». Y así espontáneamente surgió. Para mí, el Coliseo Balear ha sido muy importante en mi vida, es donde me he criado, donde mi padre trabajaba y pasaba los veranos allí metido. De ahí nació mi afición a los toros y el interés por pintar la Tauromaquia.

P.- ¿En qué consistirá la primera corrida Zapatista?

R.-Se trata de una instalación artística. Para mí, el toreo significa eso. Cuando veo una corrida de toros me imagino fotogramas. Para mi es una obra efímera porque es en el momento en el que estás y se hace para ese momento en particular. Para mí, el cuadro es la plaza y los últimos componentes son el torero y el toro. Es algo que va a ser plástico y efímero, va a ser muy interesante como al final las últimas pinceladas va a ser la faena con el toro. Para un artista como yo, que soy expresionista figurativo, exactamente eso es un cuadro.

P.-No es la primera vez que sus obras decoran el ruedo de Palma, ¿cómo es de especial para ti esta plaza?

R.-El año pasado hice un ensayo decorando los burladeros que se expondrán en una exposición que hace mi hermano el día 11 en Mallorca. Este año es más inmersiva la obra, desde los petos de los caballos, burladeros, ruedo, los capotes… Palma es donde nací y cuando ves mis cuadros ves todos los colores que hay en Palma, lo llevo dentro, para mi es el lugar maravilloso del mundo y me va a inspirar siempre.

P.-¿Además de la plaza decorarás los vestidos de cada torero? El de Castella en Arlés o Cayetano el año pasado en Málaga fueron espectaculares.

R.- En esta ocasión no pero sí decoraré los capotes de Castella, Manzanares y Roca Rey, los burladeros, las tablas y los petos de los caballos.

P.-¿Cómo ha influido en tu vida artística la Tauromaquia?

R.- Mucho, para mí, es parte de mi cultura y es parte de quien soy. Lo han hecho otros artistas, entonces lo veo una obligación al ser español. En cierto modo la inspiración torera me ha dado muchas cosas, entre otras el cuadro de la Gioconda Torera. Cuando hice la goyesca de Arlés las personas que estaban ahí del Louvre y la expuse fue una gran explosión en mi obra. En cierto modo esa inspiración torera me ha dado muchas cosas con el éxito de ese cuadro.

P. -Una de sus principales obras fue la Gioconda Torera, que le inspiró a hacer esa obra?

R.- Tras la Goyesca de Arles surgió, allí expuse las Monalisas toreras y allí había personas del Louvre les encantó y me propusieron exhibirla en su exposición digital inmersiva sobre la influencia de la Gioconda en otros artistas en los últimos 500 años. Me abrió esa puerta y a partir de ahí se subastó por más de un millón de euros y mi carrera se disparó.

P.- ¿Le ha quitado seguidores o ventas estar ligado a la Tauromaquia?

R.- Nunca, al contrario. Para mí, es parte de mí, pienso que tienes que pintar desde tu corazón y jamás he tenido ningún problema. He hecho lobbys de hoteles, oficinas y han sido cuadros representando la tauromaquia. Siempre he dicho que el mayor enemigo son los propios taurinos, hay que adaptarse a los cambios como otras versiones artísticas adaptarse a los cambios y eso es parte de sobrevivir, tienen que entender que hay que adaptarse.

P.- ¿Cómo surgió su amistad con Sebastián Castella?

R.- De una forma muy espontánea y muy del siglo XXI, por Instagram nos empezamos a escribir y nos hicimos muy buenos amigos. Yo como siempre he sido aficionado he tenido la oportunidad de conocer a muchos toreros de cerca como El Litri, José María Manzanares, Roca Rey… Son personas con una sensibilidad especial. Lo que quieres es gente que les gusta lo que haces y a ellos lo que tu haces y esa unión de artes provoca que la expresión artística explote.

P.-¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

R.- Por ahora, estoy inmerso en dirigir por primera vez una película sobre un libro que yo mismo escribí. Se trata de una novela que se llama The beautiful dream of live. Una productora norteamericana ha adquirido los derechos para hacer una película. Rodaremos en maravillosos sitios como Nueva York, en Miami, en Mallorca y en Ronda. Es más, he añadido una escena muy taurina. Siempre que puedo añado la tauromaquia en todas mis obras y así poder llegar a que la conozcan más personas.