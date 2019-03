‘Sábado Deluxe’: Ylenia niega haber tenido una adicción a las drogas

Ylenia coqueteó con las drogas por el exceso de trabajo nocturno en 'Sábado Deluxe'.

Ylenia se sinceró en la casa de ‘GH DÚO‘. Habló sobre su coqueteo con las drogas, pero parece ser que, según cuenta ella en ‘Sábado Deluxe‘, no fue para tanto y se ha especulado demasiado sobre ello. Ella se ha mostrado tajante con este tema ya que no ha tenido una adicción. Simplemente se pasó un par de veces.

La exconcursante de ‘GH DÚO’ ha comentado en ‘Sábado Deluxe’ que tenía una vida muy estresante. Tenía varios bolos en el mismo día y trabajaba día y noche. Es por eso por lo que, en un par de ocasiones, tonteó con las drogas. Pero decidió cortar por lo sano. Antes de todo estaba ella y su salud.

Ylenia cortó los bolos y, por tanto, su coqueteo con las drogas. Decidió solo trabajar de día y dejar la noche. No era para ella. Ahí se acabó su ‘adicción’. No fue a más. Es por eso mismo por lo que la de Benidorm ha querido aclarar este tema. No ha sido adicta y supo cortar de raíz con el problema antes de que fuese un mal peor.