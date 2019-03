Kiko Rivera amenaza con abandonar la casa de ‘GH DÚO’

Kiko Rivera e Irene discuten por un bote de salsa en 'GH DÚO'

Kiko Rivera no puede más. Es por eso por lo que hoy ha amenazado a su mujer, Irene, con abandonar la casa de ‘GH DÚO’. La discusión ha tenido lugar en la cocina de ‘Gran Hermano’ y el causante ha sido un bote de salsa. Según parece, la pareja ha discutido por la forma de cocinar de cada uno y ya están cansados de la situación.

Es por eso por lo que la pareja se han enfrentado los unos con los otros y tras unos momentos de tensión Kiko ha explotado y ha decidido abandonar la cocina para que la cosa no fuese a más. Pero la cosa no ha acabado ahí. Es cierto que tras esto han intentado arrimar posturas, pero no ha sido posible. Al poco tiempo han comenzado los reproches y han vuelto a discutir.

Ha sido en ese momento cuando Kiko Rivera ha dado su ultimátum en ‘GH DÚO‘. Ha amenazado a Irene con abandonar la casa de una vez por todas. ¿Lo hará realmente? Esta noche, en el debate de ‘GH DÚO’ veremos cómo están los humos de los concursantes, en especial el de Kiko Rivera e Irene, la pareja afectada y en crisis dentro del reality.