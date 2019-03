‘GH DÚO’: El zasca de María Jesús a Antonio Tejado

Antonio Tejado admite en 'GH DÚO' que se le ha ido la olla.

Antonio Tejado se ha dado cuenta de que el público quiere a María Jesús dentro de la casa. Es por eso por lo que ha querido recapacitar y pedir perdón a la exmiss en ‘GH DÚO‘, pero esta sabe que sus palabras no son sinceras ya que han llegado cuando le ha llegado la nominación.

La conversación entre Antonio y María Jesús ha tenido lugar a mediodía. Antonio le ha reconocido que se le ha ido la olla. “Ayer vi en los vídeos que se me iba la olla, lo he comentado con mis compañeros y lo quería comentar también con María Jesús”, comenzaba a decir. “Tú puedes pensar lo que sea de una persona, no te tienes por qué llevar bien, pero no se puede estar todo el día ‘yo no compagino, yo esto, yo lo otro’ porque es cansino y es ‘hartible”, añade

“Hijo mío, te han tenido que nominar y salir a la palestra para que decidas esa reflexión“, ha sido la respuestade María Jesús en ‘GH DÚO’. Esos tres vídeos los llevan poniendo cinco semanas. Virgen Santa lo que una tiene que aguantar. ¡Si me has arrastrado y me has puesto verde!”.

Vamos que María Jesús no perdona todo el daño que Antonio Tejado le ha echo durante estas últimas semanas.