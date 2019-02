MYHYV: La llegada de Silvia a ‘Mujeres y hombres y viceversa’, saca los trapos sucios de su relación con Jenni

Las dos tronistas se conocen, pero no de ahora, su enemistad viene de lejos

La entrada de Silvia a ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ ha traído consigo la polémica, y ya lo avisó la nueva tronista, venía a dar guerra, y desde el primer minuto ya la está dando. Nada más llegar, Silvia ha declarado sus intenciones, y entre ellas están las de tener una cita con un chico del bando de Jenni, la otra tronista. Josua es objeto de deseo de Silvia, pero a Jenni no le ha gustado mucho, y más cuando ya conoce a Silvia y nos son precisamente amigas.

Antes de entrar como tronistas, Silvia y Jenni, han mantenido diferentes rifirrafes por redes sociales, donde Jenni confesó que Silvia no le caía muy bien. Y parece que todo surge de la relación de Jenni con Albert, ya que Silvia es amiga de Albert y de Saúl, amigo de Albert. La llegada de Silvia a La casa de los tronistas ha despertado estas rencillas, y lo que al principio ha parecido un encuentro cordial, cuando se han puesto a hablar, los reproches y las rencillas han salido a flote.

Silvia ha acusado a Jenni de estar en ‘MYHYV’ buscando fama, y que cuando se fue con Albert, ya tenía un pacto con él para irse juntos. Durante media hora estuvieron discutiendo en la casa, y parece que la cosa no se va a solucionar pronto, trasladando a plató sus diferencias. Toñi Moreno no entendía nada, y ha preguntado a las tronistas qué pasaba entre ellas. Ambas han coincidido en que no se pueden ni ver.

El trono de Silvia ya tiene pinta de que será movido, y solo lleva un día en el programa y ya han comenzado a salir sus diferencias con Jenni.