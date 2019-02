Los espectadores acusan al concursante de tener actitudes machistas con la modelo

María Jesús Ruiz decidió romper su relación con Antonio Tejado en ‘Gran Hermano DÚO’. La pareja se formó hace unas semanas, después de que Julio Ruz fuese expulsado disciplinariamente de la casa. Ha sido intensa, pero efímera, y es que la modelo no ha querido seguir con su compañero, porque sabe que fuera no va a querer nada con él.

Tejado anda como un pollo sin cabeza por la casa, y María Jesús es la única que lo mantiene con ánimos de seguir, a pesar de que ella dejó bastante claro que la atracción por él “es puramente física”. La modelo se desahogó en el confesionario y arremetió contra Antonio, “de pareja es un sufrimiento. Que un hombre no sea caballero no lo soporto. Y que esté tan ‘sobradete’ tampoco”, comentó María Jesús, mientras Tejado llora por las esquinas al no salirle bien la estrategia.

Una estrategia que, según Raquel, comenzó a fraguar desde fuera, cuando le escribió mensajes diciendo que iría soltero al concurso, y que le tiraría los tejos, “sígueme el rollo” terminaba el mensaje. El propio novio de Raquel mandó estos mensajes a Liz, la defensora de la concursante en plató, confirmando que Tejado llevaba una estrategia clara antes de entrar en ‘Gran Hermano DÚO’.

Por si fuera poco, Tejado no ha dejado de mostrar algunas actitudes machistas con María Jesús, que recuerdan muy a aquellas que le costaron la expulsión a Julio Ruz. María Jesús no había querido tener sexo con Antonio, y este la criticó porque considero que faltaba algo en su relación. La propia modelo confesó sentirse agobiada al no saber cómo dejar la relación con Antonio, “si no voy a dormir con él soy una rara, una estirada. Yo puedo estar bailando con una minifalda hasta las ingles y no querer tener sexo. Cuando tengo sexo es porque quiero”.

El programa no ha tomado medidas por el momento, pero ya son muchos espectadores los que piensan que Tejado debería estar fuera de la casa de ‘Gran Hermano DÚO’.