Inda le da su bandera española a Sardá pero el periodista catalán la rechaza y saca una estelada

Eduardo Inda ha comparecido este sábado en La Sexta Noche portando una insignia con la bandera española en la solapa, con el fin de invitar a todos los espectadores a que se sumen a la manifestación del domingo en Colón para exigir elecciones y el fin de la negociación de Pedro Sánchez con los golpistas.

Durante el programa, Inda ha ofrecido esta insignia a Javier Sardá y le ha invitado a colocársela en la solapa: “Es la bandera de todos los españoles, la que representa el consenso entre todos los españoles“, ha argumentado el director de OKDIARIO.

Sin embargo, Javier Sardá ha rechazado hasta en tres ocasiones colocarse la insignia con la bandera española. En su lugar, ha pretendido que Inda se colocara un pin con la estelada independentista. “No, yo esa bandera no me la pongo, porque es ilegal y no representa el consenso de todos los catalanes”, ha replicado Eduardo Inda.

Por su parte, Sardá ha ofrecido unas explicaciones bastantes confusas para rechazar la enseña española: “Soy muy sensible con el tema de las banderas excluyentes, cuando las banderas se enfrentan, da miedo”, ha resumido. Y efectivamente, se ha negado en redondo a colocarse la bandera española.

El director de OKDIARIO ha aprovechado el programa para invitar “a todos los socialistas de bien, que son la inmensa mayoría, a que vayan a la manifestación del domingo, porque no es una manifestación del PP, ni de Ciudadanos ni de Vox, es una manifestación transversal”.

Inda ha advertido del enorme riesgo al que se enfrenta Pedro Sánchez si finalmente hace coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales del próximo mes de mayo porque, ha recordado, casi todas las encuentras señalas que el centro derecha obtendría hoy en torno al 55% de los votos.