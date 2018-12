‘Sábado Deluxe’: María Jesús Ruiz confiesa que está enganchada a Gil Silgado

La exconcursante de ‘Supervivientes’ María Jesús Ruiz, se ha enfrentado al PoliDeluxe de Conchita después de toda la polémica vivida alrededor de su antigua relación con el empresario Gil Silgado. La modelo lo ha pasado muy mal y ahora lo cuenta en ‘Sábado Deluxe‘, aunque no todo ha sido como ella esperaba.

María Jesús Ruiz quería contar en ‘Sábado Deluxe’ que ya no quería tener una relación amorosa con Gil Silgado, pero el PoliDeluxe ha dicho todo lo contrario. Conchita ha confesado que María Jesús está ‘enganchada’ a su expareja. Esto no significa que esté deseosa por volver con él, sino que no puede olvidar toda su relación y lo que ha vivido en estos años.

“No puedo negar que es el hombre que más me ha marcado y al que más he querido con diferencia”, explicaba María Jesús Ruiz. Además, ha añadido que, al hablar con él, le comentó que tenían que tener una relación cordial por todo lo que les unía, pero parece que esto no va a ser nada fácil, al menos no por parte de él.

Jorge Javier Vázquez, en la entrevista previa al PoliDeluxe en ‘Sábado Deluxe’, le preguntó que qué tendría que dejarle hacer su ex para que ella volviese: “hacer mi vida, libertad y que no me dijera con quién juntarme”, algo que no ha hecho en los años que han estado juntos.