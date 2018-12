‘Sábado Deluxe’: Mónica Hoyos decide callar bocas esta noche en ‘Sálvame Deluxe’

Tras su tormentoso paso por 'GH VIP 2018', Mónica Hoyos decide hablar y responder en 'Sábado Deluxe'

Mónica Hoyos no ha tenido el concurso que ella esperaba. Es cierto que su primera semana en ‘GH VIP 2018’ sí fue lo que ella quería, pero una vez entró su mayor enemiga, Miriam Saavedra, todo cambió. Las dos peruanas no se llevan demasiado bien y han pasado meses discutiendo de plató en plató. Es por eso por lo que la cosa no pintaba bien desde el principio, y así ha sido. Ahora, Mónica ha decidido contarlo todo en ‘Sábado Deluxe’.

Esta noche, Mónica Hoyos está decidida a callar bocas y a responder a todas las preguntas que se le plantean ya que, como ella dice, siempre ha sido muy sincera y ha sido Miriam la que ha mentido durante todo el programa de ‘Gran Hermano VIP 2018’. Aún así, ha sido ella la expulsada y Miriam se ha quedado como finalista y posible ganadora de la sexta edición del programa VIP.

Mónica no entiende por qué el público sigue apoyando a Miriam después de todo lo que ha pasado, es más, en la casa la hemos visto decir en varias ocasiones que si el público no veía todas las maldades, según ella, que estaba haciendo Miriam dentro de la casa. Hoy, en ‘Sábado Deluxe’, expondrá todos esos argumentos que tiene contra Miriam.

No te lo pierdas esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.