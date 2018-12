‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: Fiama abandona el plató tras ver la cita con Imi

Fiama reacciona a la cita de Imi yéndose fuera del plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Parece que el trono de Álex está en peligro. Hoy era el día en el que se anunciaría el día de la final del tronista, pero una cita con Imi ha cambiado todo en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Álex le ha propuesto a Imi quedarse a dormir con él en la Casa de los Tronistas, algo que no ha hecho con nadie ya que es muy importante para él. Esto ha hecho saltar fuego en el plató y mucho más en Fiama, que ha decidido salir corriendo del plató, incluso ha tenido que ser atendida por su estado.

En la cita, Imi ha llevado a Álex a su barrio porque tenía una sorpresa para él. Aprovechando que la oficina de su padre está cerca, lo ha llevado a conocerlo. Carlos le ha dicho que “le gusta que esté ahí, ya que quería verlo”. Además, le ha hecho la pregunta que todo padre hace: “¿Qué intenciones tienes con mi niña”, “Todas buenas, Carlos”, ha contestado Álex.

Tras esta presentación, el tronista y su pretendienta se han dirigido hacia un local lleno de cuadros ya que a ella le gusta mucho el arte. Para agradecérselo, Álex la invitó a cenar, pero no a una cena cualquiera. Preparó la mesa, los pétalos de rosa, las copas, la chimenea…, ¡Una cita espectacular! Tanto fue así que la invitó a quedarse con él por primera vez.

Ya en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Álex explicó que en la cita sin cámaras no iba con ninguna intención, que quería estar un rato con ella simplemente. Fiama no ha reaccionado muy bien ya que no le parece que en la recta final sea el momento apropiado para que alguna de las chicas se quede por primera vez: “no me parece bien porque está en la recta final. No se ha quedado con nadie y ahora de repente me quiero quedar, pero no quiero dormir con ella en la misma cama”.

Tanto es así que la pretendienta ha salido del plató y ha tenido que ser atendida. Finalmente se ha quedado en una sala encerrada porque seguía enfadada y Álex se ha quedado esperándola. ¿Qué pasará mañana en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’?