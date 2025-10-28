Vuelven los clásicos: Audio-Technica ATH-M50xENSO recuperan el negro original con una edición limitada de lujo

Audio-Technica ha decidido rendir tributo a uno de sus productos más emblemáticos, los auriculares ATH-M50x. Para conmemorar más de una década de excelencia sonora, la marca japonesa ha lanzado la edición limitada Audio-Technica ATH-M50xENSO, un modelo que recupera el mítico color negro original e introduce un diseño cargado de simbolismo y arte nipón.

Inspirados en la filosofía ENSO

El término “ENSO” procede de la pintura japonesa que representa, con un solo trazo de pincel, un círculo que simboliza la naturaleza cíclica de la vida. Este concepto da sentido al regreso al negro original del modelo y al diseño circular que siempre ha caracterizado a los ATH-M50x, unos auriculares que desde su lanzamiento en 2014 se convirtieron en referencia entre profesionales del sonido, productores y amantes del audio de alta fidelidad.

Los nuevos Audio-Technica ATH-M50xENSO mantienen la calidad técnica que ha definido a la serie, pero con un toque estético que los hace únicos. Incorporan grabados personalizados en los anillos y en la diadema, inspirados en las ondas de frecuencia y en las pinceladas de tinta sumi. Cada unidad cuenta además con un número de serie único grabado en su acabado negro mate, lo que refuerza su carácter exclusivo.

Más que una edición de coleccionista

Audio-Technica no solo ha querido recuperar un diseño icónico, sino también ofrecer un producto con la fiabilidad y el rendimiento acústico que han hecho famosa a la marca. Los auriculares mantienen sus transductores patentados de 45 mm, el diseño circumaural que aísla del ruido externo, las almohadillas de calidad profesional y la estructura plegable que facilita su transporte.

Además, incluyen tres cables intercambiables, uno en espiral de hasta 3 metros y dos rectos de diferentes longitudes, lo que los hace ideales tanto para uso en estudio como para escuchas personales o sesiones de DJ. Su sonido, aclamado por la crítica, se caracteriza por una claridad excepcional en todo el rango de frecuencias y una respuesta de graves profunda y precisa.

Un guiño artesanal desde Kioto

Como parte del homenaje, quienes adquieran los ATH-M50xENSO podrán participar en un sorteo para ganar un exclusivo kit de accesorios de la colección. Este set incluye un estuche personalizado y un paño furoshiki artesanal elaborado en colaboración con Bamba, una empresa familiar de Kioto con más de 110 años de experiencia en el arte del teñido. Cada furoshiki se fabrica a mano, consiguiendo patrones únicos que combinan tradición y diseño contemporáneo.

De forma aleatoria, 200 cajas incluirán una postal especial que confirmará al comprador como ganador de este kit, un detalle que refuerza el espíritu de exclusividad y coleccionismo de esta edición.

Diez años de legado en alta fidelidad

Desde su fundación en 1962, Audio-Technica ha mantenido una filosofía clara: que el audio de alta calidad sea accesible para todos. Los ATH-M50x representan mejor que ningún otro producto esa misión. Utilizados por ingenieros de sonido y creadores de contenido en todo el mundo, se han convertido en un estándar dentro del sector gracias a su equilibrio entre fidelidad, durabilidad y comodidad.

Ahora, con la edición ENSO, la compañía cierra un círculo, celebra su herencia japonesa y la pasión por el detalle que la ha acompañado durante más de seis décadas. Un modelo pensado no solo para escuchar música, sino también para disfrutar del arte que hay detrás de cada nota.

Los Audio-Technica ATH-M50xENSO estarán disponibles próximamente a través de la web oficial de la marca y distribuidores autorizados. Solo 5.000 personas en el mundo podrán tener entre sus manos esta pieza única de ingeniería y diseño sonoro. Solo habrá 5.000 unidades disponibles en todo el mundo, con un precio de 199 euros.