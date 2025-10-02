vivo V60 Lite 5G: pantalla de 120 Hz y carga rápida de 90W que no se carga tu presupuesto

La marca asiática refuerza su catálogo con el vivo V60 Lite 5G, heredero natural del V50 Lite 5G, que busca consolidarse en el segmento de la gama media con prestaciones propias de teléfonos más caros. El nuevo dispositivo llega con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas en resolución Full HD+ y refresco de 120 Hz, pensada para ofrecer una experiencia agradable en juegos, vídeos y navegación diaria. Además, incorpora lector de huellas bajo la pantalla, un detalle que suma al aspecto premium.

Uno de sus mayores reclamos está en la batería de6.500 mAh que, según la compañía, permiten más de 30 horas de reproducción de vídeo continua. A esto se suma la carga rápida FlashCharge de 90 W, capaz de recuperar la batería al 100% en menos de una hora. Un extra que facilita el uso intensivo sin depender de enchufes durante todo el día.

Procesador turbo y opciones de memoria generosas

En el interior del vivo V60 Lite 5G trabaja el procesador MediaTek Dimensity 7360 Turbo, un chip diseñado para equilibrar rendimiento y eficiencia energética. Junto a él, se ofrecen configuraciones de 8 o 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para apps, fotos y juegos exigentes. Este conjunto garantiza fluidez en tareas de oficina, videollamadas, redes sociales y entretenimiento. vivo ha querido dar con un equilibrio que permita a los usuarios despreocuparse de la lentitud o los tirones que suelen acompañar a móviles más básicos.

Cámaras Sony con funciones de inteligencia artificial

En cuanto a fotografía, el vivo V60 Lite 5G apuesta por un sensor principal Sony de 50 megapíxeles acompañado de un gran angular de 8. A la cámara frontal, de 12 megapíxeles se le suman funciones avanzadas de IA como AI Master Aura-Light, diseñada para optimizar la luz y los retratos, o AI Erase 3.0, que elimina elementos no deseados en las imágenes.

El modo Super Noche refuerza la captura en condiciones de poca luz, mientras que AI Photo Enhance mejora la calidad general de las tomas. Con este conjunto, el dispositivo ofrece resultados más cercanos a una cámara profesional que a un smartphone económico.

Diseño estilizado y resistencia al día a día

Disponible en colores Pop Pink y Elegant Black, el V60 Lite 5G presume de un acabado estilizado y ligero que no sacrifica resistencia: cuenta con certificación IP65 contra polvo y salpicaduras. Esto lo convierte en un compañero fiable tanto para el uso cotidiano como para quienes buscan un móvil duradero sin gastar demasiado.

Precio y promociones de lanzamiento en España

El vivo V60 Lite 5G se presenta en dos versiones:

8 GB + 256 GB por 329 euros, con cargador de 90 W incluido, auriculares Buds Air3 y cupón de descuento de 30 € (código V60LITE30).

12 GB + 512 GB por 399 euros, también con cargador de 90 W y un cupón de 40 € (código V60LITE40).

Con estas opciones, vivo se abre hueco en un mercado cada vez más competitivo, ofreciendo un móvil que combina diseño atractivo, batería sobresaliente, cámaras de calidad y un precio que resulta convincente para quienes no quieren gastar de más.