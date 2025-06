soundcore Liberty 5: auriculares con cancelación inteligente que se adapta a tu vida

Desde que empecé a probar los soundcore Liberty 5, mi percepción sobre lo que unos auriculares Bluetooth pueden ofrecer ha cambiado. Acostumbrado a probar gran cantidad de estos dispositivos a lo largo del año, esta nueva propuesta de la marca china me ha dejado un excelente sabor de boca, y si ha sido así es por todo esto.

Así son los soundcore Liberty 5

Característica Detalle Modelo soundcore Liberty 5 Cancelación de ruido ANC adaptativa 3.0 con IA Micrófonos 6 micrófonos con aislamiento de voz Drivers Hi-Res 10,6 mm personalizados Códec LDAC, AAC, SBC Autonomía Hasta 10h (50h con estuche) Carga USB-C + carga inalámbrica Conectividad Bluetooth 5.3 multipunto Resistencia IPX4 (salpicaduras) App de gestión soundcore App con IA y ecualizador HearID

Tecnología que aprende en tiempo real

Lo más llamativo de los soundcore Liberty 5 es su cancelación adaptativa inteligente. Según sel propio fabricante, estos auriculares analizan el entorno sonoro unas 3.000 veces por minuto, es decir, unas 50 veces por segundo. Esto les permite reaccionar en tiempo real a cambios en el ruido de fondo, desde una calle ruidosa a una oficina silenciosa. Y funciona, cuando los he probado en una cafetería con música alta y conversación de fondo, el filtro fue inmediato y eficaz.

A diferencia de otras cancelaciones más estáticas, aquí la adaptación es continua. Me ha parecido especialmente útil en trayectos en transporte público, donde el sonido de fondo no es uniforme. Los auriculares logran un equilibrio muy fino entre reducir el ruido y no generar esa sensación de presión artificial típica en algunos ANC potentes.

Calidad de sonido, por encima de todo

A nivel de sonido, soundcore ha hecho un gran trabajo. El driver de 10,6 mm tiene un rango amplio y permite una respuesta clara tanto en agudos como en graves, sin llegar al típico perfil en V forzado. Lo he notado especialmente al reproducir piezas de jazz o voces limpias, pero también en sesiones más potentes de electrónica o pop. Con LDAC activo y una fuente compatible, el salto en calidad es notable. Personalmente, el trabajo que está haciendo esta marca es muy a tener en cuenta.

Además, la app de soundcore permite personalizar totalmente el sonido con su sistema HearID 2.0, que analiza cómo escuchas y adapta el ecualizador en función de tu perfil auditivo. A mí me ha sorprendido cómo ha mejorado la inteligibilidad de algunas voces que, en otros modelos, tienden a quedar solapadas por los bajos.

Llamadas y uso profesional

Los seis micrófonos integrados ofrecen una claridad sobresaliente. He probado decenas de auriculares Bluetooth para entrevistas telefónicas y videollamadas, y pocos han conseguido aislar mi voz como estos, al menos de ese rango de precio. En una reunión por Google Meet en la que estaba en una terraza en la calle, mi interlocutor no se enteró de que había coches pasando.

La conectividad multipunto Bluetooth 5.3 es también un añadido clave. Poder estar conectado al portátil y al móvil a la vez, sin necesidad de emparejar y desemparejar, hace que sean muy funcionales si trabajas con varios dispositivos.

Batería para días completos

La autonomía es otro de esos aspectos que merece la pena reseñar, hasta 10 horas por carga, y 50 con el estuche. En uso real, me han durado más de 8 horas con cancelación activa y uso de llamadas, lo cual es más que suficiente para una jornada completa. Además, cargan rápido por USB-C y admiten carga inalámbrica, algo que agradezco cuando uso la base del escritorio.

Diseño y comodidad

Aquí también hay mejora respecto a la generación anterior. El diseño es más estilizado, y los auriculares encajan mejor en el pabellón auricular. Los he usado con almohadillas de tamaño medio y apenas noto fatiga después de dos horas de uso continuado. El estuche también es compacto, algo generoso de tamaño, aunque algo resbaladizo si lo llevas con las manos húmedas o en movimiento. La resistencia IPX4 permite usarlos con seguridad durante entrenamientos o caminatas bajo lluvia ligera, aunque no están pensados para ser unos auriculares deportivos per sé.

El verdadero centro de control

La aplicación de soundcore es clave para aprovechar todo lo que ofrecen estos auriculares. Desde ella puedes cambiar entre modos de ANC, configurar el control táctil, activar el modo transparencia o modificar el ecualizador. Pero lo mejor es que incorpora una función de “conciencia ambiental” mediante IA que detecta cuándo deberías desactivar la cancelación co cambiar a modo voz. Es decir, el auricular no solo escucha lo que pasa fuera, sino que te sugiere cómo actuar.

También recibes actualizaciones de firmware de manera periódica lo que indica que soundcore sigue apostando por mejorar sus dispositivos incluso después de salir al mercado.

¿Valen la pena los soundcore Liberty 5?

Sí, y mucho. Si buscas unos auriculares con cancelación de ruido realmente útil, sonido de calidad y funciones inteligentes que no sueles ver en esta gama de precio, los Liberty 5 destacan con claridad. No son perfectos, me gustaría ver un diseño IPX5 y controles táctiles un poco más precisos, pero como conjunto global, son probablemente de lo mejor que he probado por debajo de los 100 euros, que no está nada mal.

Lo más interesante es cómo soundcore ha entendido que el futuro de los auriculares no solo está en sonar bien, sino en saber cuándo y cómo deben sonar. Y esa diferencia, aunque invisible, se nota