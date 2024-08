Qué es y para qué sirve una lista de difusión en WhatsApp

Las listas de difusión en WhatsApp son una herramienta muy útil, pero muchas veces pasan desapercibidas entre las opciones más conocidas de la aplicación, como los grupos o los chats individuales. Te explico qué es una lista de difusión en WhatsApp y para qué puedes utilizarla, es ideal en muchos escenarios diferentes.

¿Qué es una lista de difusión?

Se trata de una función que te permite enviar un mismo mensaje a varias personas al mismo tiempo, sin que estas estén en un mismo chat. ¿El resultado? Puedes comunicarte con muchas personas de manera directa, sin necesidad de crear un grupo o reenviar el mismo mensaje una y otra vez. Así es cómo puedes crear tu propia lista de difusión y cuáles son las ventajas de usarla.

Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp

Para empezar, abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo. En la pantalla principal, donde ves todos tus chats, busca el botón de menú en la parte superior derecha, en Android, los tres puntos verticales. Si utilizas un iPhone, lo verás en el propio menú Ajustes.

Al pulsarlo, se desplegará un menú con varias opciones. Entre ellas, encontrarás la opción «Nueva difusión o nueva lista». Esta es la puerta de entrada para crear tu lista de difusión.

Selecciona a los destinatarios

Una vez que hayas seleccionado «Nueva difusión o nueva lista», se abrirá una lista con todos tus contactos. Aquí es donde eliges a las personas que quieres incluir en tu lista de difusión. Puedes seleccionar hasta 256 contactos, pero ten en cuenta que solo recibirán tu mensaje aquellos que tengan tu número de teléfono guardado en su agenda de contactos. Este es un aspecto importante para garantizar que tu mensaje llegue a todos los destinatarios.

Escribe y envía tu mensaje

Con la lista de contactos seleccionada, ahora es el momento de escribir el mensaje que deseas enviar. Lo bueno de las listas de difusión es que puedes escribir un único mensaje y este se enviará de forma individual a cada persona de la lista. Así, cada destinatario recibirá el mensaje en un chat separado, como si lo hubieras enviado solo a ellos. Una vez que tu mensaje esté listo, simplemente pulsa el botón de enviar.

Gestiona tu lista de difusión

Después de haber enviado tu mensaje, la lista de difusión seguirá disponible para futuros usos. Puedes acceder a ella en la pantalla de chats, donde aparecerá como si fuera un chat más. Si en algún momento quieres agregar o eliminar contactos de la lista, solo tienes que abrir la lista de difusión, pulsar sobre el nombre de la lista en la parte superior, y seleccionar «Editar lista de difusión». Aquí podrás modificarla según tus necesidades.

Ventajas de usar una lista de difusión en WhatsApp

Las listas de difusión son una herramienta increíblemente práctica cuando necesitas enviar información a varias personas sin querer crear un grupo donde todos puedan interactuar entre sí. Esto es ideal, por ejemplo, para enviar invitaciones, recordatorios o notificaciones. Además, el hecho de que el mensaje llegue de forma individual da un toque más personal a la comunicación, a diferencia de los grupos donde las respuestas pueden perderse entre las de los demás.

Otro punto a favor es la privacidad. Los destinatarios no sabrán quién más ha recibido el mensaje, lo que puede ser muy útil si quieres mantener la discreción. También es una gran solución para evitar los molestos grupos de WhatsApp que muchas veces se llenan de mensajes irrelevantes.

Una lista de difusión en WhatsApp es una función sencilla pero potente que te permite comunicarte de manera más efectiva con varias personas a la vez, sin las complicaciones de un grupo. Si aún no has probado esta herramienta, te animo a que lo hagas; te facilitará mucho la vida, especialmente si sueles enviar el mismo tipo de mensajes a diferentes contactos. Así que la próxima vez que necesites difundir una información, en lugar de crear un grupo o reenviar el mismo mensaje una y otra vez, considera usar una lista de difusión. Te aseguro que no te arrepentirás.