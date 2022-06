Por qué muchos productos de Apple empiezan por «i»

La historia de Apple nos trae a la memoria cantidad de anécdotas. Probablemente alguna vez te haya preguntado porque muchos de los productos de la manzana mordida llevan delante la letra i. No se trata de ningún tipo de capricho, por lo que hoy vamos a revelarte el porqué de esa particular manera de nombrar sus productos.

¿Por qué muchos artículos llevan la i?

Hay que remontarse a los años 90. Internet estaba comenzando a dar sus primeros pasos comerciales y ya se había despegado del ámbito académico y militar. En la empresa de Steve Jobs querían aprovechar esa coyuntura e introducirla en sus productos.

Uno de sus ordenadores Mac fue rebautizado por Steve Jobs como MacMan. Este nombre no gustó nada al departamento de marketing, que lo veía como algo con bastantes evidencias machistas, y no era para menos. Además, recordaba al videojuego PacMan y podía inducir a error.

Dentro del equipo, alguien sugirió que el siguiente ordenador Mac se llamase iMac. La razón era muy simple, Internet ya estaba bastante extendido y era sinónimo de velocidad. Aunque en el ámbito doméstico, 56 k era ya una pasada.

¿Qué mejor manera que hacer un guiño a ello en los productos de Apple? Sin embargo, a Steve Jobs no le gustó nada, aunque cambió de parecer cuando vio el nombre escrito en un logotipo, cambió automáticamente de idea. Entonces, el iMac fue lanzado con ese nombre y detrás llegaron una nueva serie de lanzamientos de sobra conocidos. El siguiente fue el iPod, un reproductor de música que recientemente ha dejado de existir.

También llegaron tanto el iPhone como el iPad. Esa letra i tiene por tanto conexión con Internet, con la independencia que supone estar conectado a la red. Pero la verdad, es que hay productos de Apple muy conocidas que no llevan delante esa letra. Incluso su sistema operativo para iPhone, iOS, también lleva la i. Se nos ocurre el Apple Watch, el Apple TV o el Apple Pencil.

La razón es bastante simple, en el caso del Apple Watch, ya estaba registrado para China el nombre iWatch, al igual que iTV para su sistema de televisión a la carta. iPhone estaba registrado por Cisco, pero Apple pagó una cifra no determinada por hacerse con el nombre. Los productos en los que no existe la i es porque ya están previamente registrados y Apple no quiere meterse en litigios para apoderarse de esa marca.

Esta es la curiosa historia de la letra i delante del nombre de muchos artículos de Apple. Evidentemente, la estrategia le salió perfecta a los responsables del equipo de marketing.