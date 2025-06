Qué bien va el NiPoGi AM06 Pro para su tamaño y precio

El NiPoGi AM06 Pro es uno de esos miniordenadores que no hacen ruido mediático, pero que sorprenden en cuanto los pruebas. Y no me refiero solo al ruido literal, que es casi inexistente, sino a lo bien que rinde en tareas reales del día a día. Durante varios días lo he estado utilizando como equipo de trabajo auxiliar, conectado a una pantalla externa, con teclado inalámbrico y conexión tanro por LAN como por WiFi. Y la experiencia ha sido mucho mejor de lo que uno esperaría por el precio y el formato.

No todo el mundo necesita una torre gaming o un Mac de última generación. Hay muchos usuarios que simplemente quieren un PC que arranque rápido, navegue con soltura, ejecute Word, Zoom o Chrome en condiciones y, si puede ser, que ocupe poco y gaste menos. Este NiPoGi AM06 Pro encaja justo ahí. Y no solo lo cumple, en algunos aspectos, lo hace con nota.

Así es el NiPoGi AM06 Pro

Característica Detalle Procesador AMD Ryzen 7 5825U (8 núcleos, 16 hilos, hasta 4,5 GHz) Gráfica AMD Radeon Vega 8 integrada (hasta 2000 MHz) Memoria RAM 16 GB DDR4 (doble canal, ampliable hasta 64 GB) Almacenamiento SSD M.2 de 512 GB (ampliable, y con soporte para 2,5″ externo) Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, doble LAN RJ45 Puertos HDMI 2.0, DP, USB-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, jack audio Sistema operativo Windows 11 preinstalado Tamaño 13,3 x 13,3 x 5 cm aprox. (peso: 600 g)

Procesador que rinde más de lo que parece

El corazón del AM06 Pro es el AMD Ryzen 7 5825U, un procesador de bajo consumo, pero alto rendimiento. Estamos hablando de 8 núcleos y 16 hilos, con frecuencias que alcanzan los 4,5 GHz. Aunque pertenece a la familia de procesadores para portátiles, su rendimiento está muy por encima de lo que muchos esperan en un mini PC de escritorio. En tareas de ofimática, edición básica, trabajo con múltiples pestañas abiertas o sesiones de Zoom de esas que se prolongan, la respuesta ha sido siempre ágil.

Además, el rendimiento en single-core es brillante. Esto lo hace una excelente opción también para aplicaciones que no escalan con varios núcleos, como navegadores web o algunos entornos de desarrollo.

Gráfica integrada, pero muy aprovechable

La gráfica Radeon Vega 8 no es obviamente una GPU dedicada, pero para tareas multimedia, diseño ligero y juegos poco exigentes, funciona bastante bien. HSE puede ejecutar sin cuelgues títulos como Valorant, League of Legends o Rocket League en 1080p con ajustes medios. Incluso algunos emuladores retro y juegos en la nube, como GeForce Now, no van de mal.

No esperes milagros en juegos AAA, pero para alguien que quiere jugar de vez en cuando en baja configuración o montar un sistema de entretenimiento en el salón, esta GPU cumple.

Multitarea gracias a los 16 GB de RAM

El equipo viene de serie 16 GB de RAM DDR4 a doble canal, lo que garantiza un rendimiento sólido en multitarea. Puedes tener abiertas varias pestañas en Chrome, documentos de Word, Spotify y una ventana de edición de imágenes sin notar ralentizaciones. Además, puedes ampliarla hasta 64 GB, por si en un futuro te lanzas con proyectos más exigentes. La verdad es que no se comporta nada mal para sus características y, como veremos más adelante, para su precio.

Un SSD rápido y con posibilidades

El almacenamiento es otro aspecto a destacar. El SSD M.2 de 512 GB ofrece buena velocidad de lectura y escritura, lo que se traduce en arranques rápidos, cargas ágiles y una sensación general de fluidez. Y si necesitas más espacio, puedes añadir un SSD o HDD de 2,5″ por USB o incluso ampliar el M.2 hasta 2 TB. Perfecto si manejas archivos pesados, muchas fotos o edición de vídeo ligera.

Triple pantalla y conectividad total

Uno de los grandes aciertos de este mini PC es la posibilidad de conectarlo a tres monitores de forma simultánea: HDMI, DisplayPort y USB-C. Esto permite trabajar con una pantalla principal, una secundaria para documentación y otra para reuniones, por poner algún ejemplo. Si eres diseñador, programador o simplemente quieres más espacio de trabajo, este aspecto te encantará.

En cuanto a conectividad, no falta de nada. WiFi 6, Bluetooth 5.2, doble LAN gigabit, ideal para redes locales o servidores caseros, y varios puertos USB para todos tus periféricos. Todo ello lo convierte en una base convincente tanto para montarte tu oficina en casa como para entornos educativos o técnicos.

Un detalle que marca la diferencia

Aunque pueda parecer algo menor, me parece un acierto la colocación del botón de encendido en una de las esquinas del dispositivo. Está bien visible y resulta muy cómodo para quienes, como yo, apagamos manualmente el equipo al acabar la jornada. No hay que palpar a ciegas ni girar el dispositivo como ocurre, por ejemplo, con el Mac mini M4 que uso a diario, donde el botón está oculto en la parte trasera. Aquí está donde debe estar, accesible, funcional y visible.

Temperaturas, ventilación y eficiencia

Uno de los aspectos más satisfactorios ha sido su comportamiento térmico. En tareas normales, apenas se calienta. En sesiones más intensas sí se activa el ventilador, pero sin resultar molesto. Su consumo energético es muy bajo, lo que lo hace ideal para tenerlo encendido muchas horas, incluso como servidor 24/7 o NAS básico.

Para quién es este mini PC

El NiPoGi AM06 Pro es una herramienta útil para quienes buscan rendimiento real en un formato muy compacto. Ideal para estudiantes, teletrabajo, pymes, usuarios domésticos, profesores, creadores que no editan en 4K y cualquier persona que quiera un ordenador que simplemente funcione, sin artificios ni ruidos.

Su rendimiento está por encima del 60% de PCs con hardware similar, como refleja el test de UserBenchmark. Y en tareas de escritorio, se sitúa en el percentil 74%. Solo flaquea en la parte gráfica 3D, algo previsible y que no penaliza el uso normal del equipo.

Un mini PC que no defrauda

Tras varios días de uso, tengo claro que el NiPoGi AM06 Pro es una opción ganadora en su segmento. No solo por su procesador Ryzen, sino por lo bien equilibrado que está todo, memoria, almacenamiento, conectividad y eficiencia. Cabe en cualquier sitio, apenas hace ruido y puede con mucho más de lo que aparenta.

Si estás pensando en renovar un equipo viejo, montar un rincón de trabajo en casa o regalar un ordenador fiable a alguien que lo necesita para estudiar o trabajar, este mini PC es una apuesta segura. Su precio en Amazon es de 399 euros, pero actualmente puedes aplicar un cupón automático de 80 euros. También puedes adquirirlo a través de su web.