El mini Pc QIAN QII-11515 es una solución compacta que deja buen sabor de boca

En plena efervescencia del formato Mini Pc, he estado unas semanas utilizando el QIAN QII-11515 como equipo de escritorio principal, y la verdad es que no ha hecho más que confirmarme que, para muchas personas, este tipo de formato compacto tiene más sentido que una torre tradicional. No es que vaya a reemplazar a un equipo gaming o a un entorno de trabajo profesional, pero como solución versátil para el día a día, ofimática, contenidos online, e incluso algo de edición ligera, cumple más que de sobra. Y lo mejor de todo, sin ocupar prácticamente espacio.

Así es el QIAN Mini PC Core i5 QII-11515

Esta marca, QIAN, empieza a sonar cada vez más en entornos donde se valora el equilibrio entre rendimiento, tamaño y precio. Y tras haber probado este modelo, entiendo el motivo.

Características Detalles Procesador Intel Core i5-11500H (6 núcleos / 12 hilos) Gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics Memoria RAM 16 GB DDR4 (2×8 GB en dual channel) Almacenamiento SSD NVMe 512 GB Conectividad inalámbrica WiFi 6, Bluetooth 5.2 Puertos 2x HDMI, 1x USB-C, 4x USB 3.0, RJ45 2.5G, Jack 3.5 mm Sistema operativo Windows 11 Pro Dimensiones 12,8 x 12,8 x 5 cm

Lo conectas y te olvidas

Lo sacas de la caja y ya notas que está pensado para darle sentido práctico. Simplemente conectas la fuente, el monitor, el teclado inalámbrico y listo. Windows 11 Pro viene instalado, por lo que no debes preocuparte de buscar una licencia, algo de mucho valor. Es encenderlo y ponerse a trabajar. La instalación inicial fue muy rápida, y desde el primer momento todo funciona como debe.

El procesador Intel Core i5-11500H, aunque originalmente pensado para portátiles, rinde realmente bien en este tipo de chasis. Gracias a los 6 núcleos y 12 hilos, puedes mantener varias aplicaciones abiertas sin que se resienta. Por ejemplo, tu navegador con muchas pestañas, Office, gestor de correo, Spotify y hasta alguna ventana flotante con vídeo de YouTube.

Silencio relativo y buen control térmico

Durante la mayor parte del tiempo, especialmente en tareas de ofimática, navegación o reproducción de vídeo, este equipo se comporta como un equipo muy discreto. Apenas emite ruido, lo cual se agradece si trabajas en entornos tranquilos o te molesta el zumbido constante de algunos ventiladores. Ahora bien, si decides exigirle un poco más, por ejemplo, con tareas de edición, procesos intensivos o benchmarks, el ventilador se hace notar. No es molesto, pero está ahí. Es un comportamiento completamente normal en este tipo de chasis compactos, y lo positivo es que gestiona bien las temperaturas sin llegar a calentarse en exceso, algo que no todos los mini PC pueden decir.

Buen rendimiento para un público amplio

No he podido resistirme a pasarle algunos tests básicos de rendimiento para ver cómo se comporta en números. Los resultados, sin ser los de un equipo de gama alta, algo que tampoco se esperaba, encajan perfectamente con lo que ofrece su configuración.

Cinebench R23 (Multi Core): 8750 puntos

8750 puntos Geekbench 6 (Multi Core): 7265 puntos

7265 puntos CrystalDiskMark (Lectura secuencial): 3400 MB/s

3400 MB/s PCMark 10 (Productividad): 5820 puntos

¿Cómo se traduce esto? Pues que puedes usarlo para trabajar desde casa, hacer tareas de oficina, ver contenido en 4K, llevar una pequeña estación de edición de vídeo doméstica o incluso utilizarlo como servidor multimedia. Todo eso sin que el equipo tenga unas caídas de rendimiento notables. Teniendo como base que se trata de un equipo básico, pero que cumple, no te vas a llevar sorpresas.

Conectividad para todo lo que necesitas

Un aspecto que me ha gustado especialmente del QIAN QII-11515 es su variedad de puertos. Dos HDMI permiten una configuración de doble pantalla sin que haya que hacer un drama. El puerto USB-C es muy práctico si tienes accesorios más actuales, y los cuatro USB 3.0 garantizan que puedes conectar teclado, ratón, disco externo y lo que necesites sin adaptadores. Por otro lado, el puerto Ethernet de 2.5G es una sorpresa positiva. Es raro ver esa velocidad en un equipo de este tipo, y es perfecta si trabajas con archivos en red o necesitas máxima estabilidad en llamadas y reuniones online. Si tienes la oportunidad de conectar el equipo al ruoter por cable, vas a notar la diferencia.

Cabe en la palma de la mano, pero no se queda corto

El tamaño es uno de los mayores atractivos de este equipo. Es tan compacto que cabe detrás de un monitor, en una estantería o incluso en la mochila si te lo quieres llevar de viaje. Puedes montarlo en el soporte VESA incluido y desaparece literalmente del escritorio. Y no por eso pierde en rendimiento. Esa es su mayor virtud.

Una opción muy interesante para múltiples usos

Este tipo de mini PC es ideal para perfiles variados, desde estudiantes que necesitan un equipo funcional sin gastar mucho, hasta profesionales que quieren separar el ocio del trabajo, pasando por quienes buscan montar un centro multimedia en casa o incluso montar una solución doméstica para domótica o videovigilancia, algo que en vacaciones no es descabellado. Al venir con Windows 11 Pro, tienes acceso completo a funciones avanzadas que muchos modelos económicos no ofrecen.

El mini PC que recomiendo sin duda

Es cierto que el formato Mini PC está de plena subida, y eso ya dice mucho. La pferta actual es ingente y después de usarlo a diario durante un tiempo, tengo claro que este QIAN QII-11515 es de esos productos que recomiendo sin problema. No por ser espectacular en algún apartado concreto, sino porque no falla en nada. Y eso, para muchos, es justo lo que se necesita, un equipo fiable, compacto, fácil de usar y con el rendimiento necesario para afrontar el día a día. Un equipo compacto por fuera, completo por dentro. Así definiría yo a este mini PC de QIAN. Puedes adquirirlo en la web del fabricante a un precio de 345 euros.,