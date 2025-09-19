Ni precio ni diseño: la mayor queja de los que quieren el iPhone 17 es sobre su color

Apple comenzará este viernes 19 de septiembre a distribuir los nuevos iPhone 17 que presentaron hace unas semanas en la sede de la compañía en Cupertino. Una de las grandes novedades en lo que respecta al nuevo teléfono de la firma americana tiene que ver con el estreno del color «naranja cósmico» en la gama de iPhone 17 Pro. Esta decisión de Apple con iPhone 17 ha levantado una gran ola de críticas entre los devotos de la firma. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo iPhone 17.

Apple presentó el pasado 9 de septiembre el nuevo iPhone 17, que se puede reservar desde el día 12 y que este viernes será distribuido a los millones de devotos de la marca que podrán adquirir el último dispositivo que supone toda una revolución en el mercado. Desde Cupertino han querido innovar con este nuevo smartphone, huyendo del color negro en la gama de iPhone Pro y apostando por una paleta de colores distinta a lo habitual. Por ello se estrena el nuevo iPhone 17 Pro cosmic orange, o naranja cósmico en su traducción al castellano.

«El iPhone 17 Pro es con diferencia el iPhone más potente que hemos creado nunca, con un espectacular nuevo diseño que hemos reconstruido por completo para maximizar el rendimiento y ofrecer un enorme salto en autonomía», afirmó Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, durante la presentación del nuevo iPhone 17 el pasado 9 de septiembre.

Esto se debe a la apuesta por la denominada nueva carcasa unibody, hecha con una «ligera aleación de aluminio serie 7000 de calidad aeroespacial para ofrecer el mejor rendimiento térmico jamás visto en un iPhone». Este módulo trasero cuenta con un espacio adicional para los componentes internos, lo que permitirá disponer de una batería más grande que hará que el teléfono tenga más autonomía.

Novedades del iPhone 17

«El diseño unibody deja espacio para una batería de mayor tamaño y, gracias a la eficiencia del chip A19 Pro y la gestión avanzada del consumo de iOS 26, el iPhone 17 Pro Max ofrece la mayor autonomía hasta la fecha en un iPhone», cuenta Apple en su página web oficial.

«El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, que están equipados con una cámara de vapor diseñada por Apple y soldada por láser a una carcasa de aluminio Unibody resistente, ligera y con una gran conductividad térmica, ofrecen el mayor rendimiento de Apple hasta el momento y un enorme salto en autonomía», informan en sus canales oficiales.

Sobre el resto de las novedades del iPhone 17, también destacan tres cámaras Fusion de 48 Mpx, que serán una principal, ultra gran angular y un nuevo teleobjetivo que equivalen a ocho objetivos. Este iPhone 17 también incorpora la innovadora cámara frontal Center Stage de 18 Mpx que «lleva los selfies al siguiente nivel» con las pantallas Super Retina XDR de 6,3 y 6,9 pulgadas que están protegidas por el Ceramic Shield 2.

Críticas al nuevo color del iPhone 17

Muchos devotos de iPhone se llevaron una sorpresa en la presentación del iPhone 17: la versión Pro de la gama no se fabricará en color negro. Esta variante del iPhone 17 se podrá adquirir en el color naranja cósmico ya mencionado y también en azul oscuro y plata.

El mayor escepticismo entre la paleta de colores lo ha despertado el «orange cosmic» y la ausencia del color negro. Muchos usuarios relacionan esta decisión con la intención de Apple de enfocar las ventas a la gama de iPhone Air, en la que sí está disponible el color negro tradicional. «Están empujando a la gente hacia el Air; sigue siendo un teléfono de mil dólares, pero mucho más barato de fabricar. Creo que es el futuro que están eligiendo para los iPhones», afirma un usuario en la web Reddit en declaraciones que recoge Computer Hoy.

«No podría estar más de acuerdo. Al hacer que el negro solo esté disponible en el Air, empujarán a la gente a probarlo y a superar el miedo a cambiar de modelo cuando Apple invierta más dinero en el Air», cuenta otro.

Los precios del iPhone 17