Los fans estallan contra Apple: la eliminación del color más popular del iPhone 17 Pro es «un error histórico»

El lanzamiento del iPhone 17 ha generado una gran expectación, pero también un profundo debate. Lo que en principio parecía una evolución natural de la línea Pro se convirtió en uno de los movimientos más comentados de los últimos años. Expertos en diseño industrial, analistas y seguidores del marca han compartido su opinión sobre esta decisión que va más allá de lo puramente estético: la desaparición del icónico color negro y la irrupción del llamativo «Cosmic Orange» en el iPhone 17 Pro.

Desde su creación, esta línea se ha caracterizado por ofrecer colores discretos que transmitían elegancia y sofisticación: plata, azul profundo, negro espacial o, en algunas generaciones, verde oscuro. Sin embargo, Apple ha apostado por un cambio de rumbo en su gama más premium para satisfacer una demanda constante de los usuarios, que reclamaban colores «más divertidos» en la gama Pro. Pero no todos están de acuerdo con esta decisión.

El nuevo color del iPhone 17 Pro

Para conseguir un tono tan intenso y duradero, Apple ha introducido un cuerpo unibody de aluminio de la serie 7000 con acabado anodizado, un material ampliamente utilizado en la industria aeroespacial. El anodizado permite no sólo una mayor variedad cromática, sino también un acabado más uniforme y resistente a los arañazos. Además, el aluminio mejora la disipación térmica y disminuye el peso del dispositivo.

«El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max llegan pisando fuerte con un rediseño total desde la propia base. Su nueva estructura Unibody de aluminio forjado térmicamente eleva la resistencia, el rendimiento y la autonomía a una nueva dimensión. Todo un hito de la ingeniería para crear los modelos de iPhone más potentes de la historia»

Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, lo resumió así durante el evento de presentación: «Durante años, los clientes Pro nos decían: «La otra parte de la línea tiene todos los colores divertidos y nosotros no». Quisimos ofrecer algo original y atrevido. Aquí está, Cosmic Orange, baby».

Mientras el nuevo iPhone 17 Air apuesta por tonos clásicos como negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo, los modelos Pro se reservan una paleta distinta: Cosmic Orange, plata y azul profundo. La exclusión del negro del Pro ha generado un profundo debate, pero también podría ser una estrategia de marketing por parte de Apple.

En foros como Reddit, las teorías no tardaron en aparecer: «Están empujando a la gente hacia el Air. Sigue siendo un teléfono de mil dólares, pero mucho más barato de fabricar. Creo que es el futuro que están eligiendo para los iPhones», comentaba un usuario. Otros creen que Apple está preparando el terreno para que poco a poco vaya desapareciendo la línea Pro en favor de una futura serie Ultra, que podría debutar hacia el iPhone 20.

En cualquier caso, el lanzamiento ha generado reacciones encontradas. Por un lado, entusiasmo entre quienes valoran la frescura del Cosmic Orange. Pero, por otro, críticas de algunos usuarios que lamentan la desaparición del negro. «¿A qué genio se le ha ocurrido? El negro era la opción elegante y profesional. Esto parece un juguete», opinaba un usuario.

La cuestión es si este movimiento será percibido como una apuesta de futuro o como un error estratégico. Los antecedentes indican que Apple no suele tomar este tipo de decisiones sin una visión a largo plazo. Algunos expertos creen que el Cosmic Orange funcionará como una prueba de mercado: si tiene buena acogida, abrirá la puerta a más colores atrevidos en futuras generaciones. Si, por el contrario, el nuevo color del iPhone 17 Pro genera rechazo, quedará como una edición puntual, sin comprometer la identidad de la gama.

Precio

«El nuevo iPhone 17 Pro llega como la apuesta más ambiciosa de Apple, combinando diseño, potencia y fotografía profesional en un mismo dispositivo. Con un precio desde 1.319 €, ofrece dos tamaños de pantalla Super Retina XDR (6,3” y 6,9”) con tecnología ProMotion, pantalla siempre activa y la característica Dynamic Island. Su cuerpo unibody de aluminio lo hace más ligero y resistente, mientras que el nuevo chip A19 Pro con GPU de 6 núcleos y aceleradores neuronales permite un rendimiento gráfico sobresaliente con trazado de rayos por hardware. La batería alcanza hasta 37 horas de reproducción de vídeo, consolidando su autonomía como una de las mejores del mercado. En el apartado fotográfico, incorpora un sistema Pro Fusion de 48 Mpx en sus tres lentes (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), capaz de capturar retratos avanzados, macros detallados y vídeo en 4K a 120 f/s con Dolby Vision. Con funciones como el Control de Cámara, Center Stage y Captura Dual, el iPhone 17 Pro se consolida como un dispositivo pensado para quienes buscan máxima creatividad y rendimiento profesional», detalla Apple.

El nuevo iPhone 17 Pro llega con un precio inicial de 1.319 euros para la versión de 256 GB. Para quienes necesitan más capacidad de almacenamiento, Apple ha lanzado también dos configuraciones superiores: 512 GB por 1.569 euros y 1 TB por 1.819 euros.