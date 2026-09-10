El iPhone Duo se lleva los titulares, pero el resto del evento de Apple cuenta la historia real

Apple ha metido cuatro familias de producto en un solo evento, algo que no hacía desde hace años. iPhone Duo, iPhone Pro, AirPods y Apple Watch, todo el mismo día. Y aun así, después de verlo entero, tengo la sensación de que solo uno de esos anuncios es realmente nuevo, y que el resto sirve para entender por qué a Apple le ha costado tanto llegar hasta aquí.

Apple también ha cambiado de cara, aunque casi nadie hable de eso

Antes de enseñar un solo producto, Tim Cook le ha cedido el micrófono a John Ternus, hasta ahora responsable de ingeniería de hardware, que ha presentado el evento entero como la nueva cara pública de Apple. Es un cambio de calado que en cualquier otro año habría sido el titular, y que hoy queda en segundo plano solo porque el primer plegable de la marca ocupa toda la conversación.

También se ha dejado ver el equipo que dirige el diseño de Apple desde la salida de Jony Ive, con Steve Lemay al frente del diseño de interfaz y Molly Anderson al frente del diseño industrial. El evento ha estrenado productos ycaras.

Apple entra tarde a los plegables, pero entra a lo grande

El iPhone Duo es la novedad de verdad del año. Apple ha tardado más que Samsung, Huawei o Honor en sacar un plegable propio, y ese retraso se nota en cómo lo ha planteado, no como un experimento, sino como el rediseño más profundo del iPhone desde el original.

La pantalla interior mide 7,6 pulgadas en Super Retina XDR, la exterior 5,4 pulgadas, y el cuerpo es de titanio grado 5 con acabado pulido a espejo, con certificación IP68. La cámara para videollamadas queda escondida bajo la pantalla interior, sin recorte visible, algo que ni Samsung ni Google han resuelto del todo bien en sus propios plegables.

La bisagra parece ser la pieza que más ingeniería concentra del teléfono, con más de 100 componentes individuales y un sensor de fibra de carbono que detecta si el teléfono está abierto o cerrado, según ha podido verse en las demostraciones del evento. Es el tipo de detalle que explica el retraso de Apple en este terreno, no por falta de ganas, sino por no lanzar el mecanismo hasta tenerlo resuelto a su manera.

La batería está dividida en dos, con autonomía de hasta 31 horas de vídeo usando la pantalla interior y 44 horas con la exterior cerrada. En España, según ha informado Applesfera, el precio arranca en 2.339 euros, con reservas desde el 16 de octubre y llegada a tiendas el 23 de octubre.

Analistas de Counterpoint Research como Jan Stryjak han valorado en Estados Unidos el precio de salida del Duo, 1.999 dólares, como una cifra sorprendentemente contenida, apenas 100 dólares por encima del Galaxy Z Fold8 de Samsung. En España el margen se abre bastante más, los 2.339 euros del Duo quedan varios cientos de euros por encima de lo que cuesta el Fold8 en tiendas españolas, así que el argumento del precio competitivo se sostiene peor de este lado del Atlántico.

El iPhone que habría sido el titular cualquier otro año

Si no existiera el iPhone Duo, el iPhone 18 Pro y el Pro Max serían la noticia del día. Estrenan el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, con una cámara principal que por primera vez incorpora apertura variable de verdad, capaz de moverse entre f/1.48 y f/4 mediante seis láminas que cambian de forma en tiempo real.

La Dynamic Island se reduce de tamaño y ahora puede mostrar hasta tres actividades en directo a la vez. Los precios en España se mantienen en 1.469 euros para el Pro y 1.619 euros para el Pro Max, con las reservas reservas el 12 de septiembre y venta el 18.

En Estados Unidos esta es la primera vez en varias generaciones que Apple sube el precio de la gama Pro de forma directa, en vez del truco habitual de mantener el precio de entrada y recortar el almacenamiento del modelo más básico. En España, con las cifras que ha confirmado Apple, esa subida no se aprecia, aunque conviene tenerla en el radar como tendencia de fondo.

Los AirPods heredan lo que antes era solo para la gama Pro

Los AirPods 5 cuentan una historia parecida a la del Apple Watch, una prestación que antes era exclusiva de la gama alta baja ahora a la gama estándar. Estrenan cancelación activa de ruido en un diseño abierto, sin las almohadillas de silicona del modelo Pro, algo que Apple presenta como lo mejor de su categoría en ese formato.

La cancelación de ruido reduce hasta un 50 % más que en los AirPods 4, con 5 horas de autonomía por carga con esa función activa y 22 horas totales usando el estuche. El precio se queda en 149 euros, con la versión de estuche de carga inalámbrica en 169 euros.

Los relojes y la IA que ya no necesita un aparato nuevo

El Apple Watch Series 12 y el Ultra 4 completan el cuadro con el nuevo sistema de sensores de salud, el chip S11 y Disposición, la puntuación diaria que por fin pone a Apple a competir con Whoop, Oura o Garmin en terreno que antes les dejaba libre.

Entre las novedades de software se ha colado una función, Siri Recap. Según lo contado por periodistas que lo han probado en el evento, el reloj escucha las conversaciones a lo largo del día y genera un resumen automático con inteligencia artificial.

Es una función que recuerda al fallido Ai Pin de Humane, con la diferencia de que Apple no necesita vender un aparato nuevo para meterla en el mercado, le basta con actualizar un reloj que ya llevan puesto cientos de millones de personas. Dado el historial de Siri malentendiendo lo que se le dice, tengo dudas sobre si el resumen va a ser útil o simplemente gracioso por lo mal que puede funcionar, pero la jugada de fondo, meter IA en dispositivos que la gente ya usa en vez de lanzar uno nuevo, me parece la más inteligente de todo el evento.

Esto es lo que de verdad ha anunciado Apple hoy

Mi lectura después de sumar las notas de prensa, lo contado desde el propio evento y las valoraciones de analistas es que hoy han pasado tres cosas a la vez. Apple ha cambiado de cara al frente de la empresa, ha entrado por fin en los plegables sin salirse de su guion de hacerlo tarde y caro, y ha empezado a meter inteligencia artificial en el bolsillo y la muñeca de la gente sin necesidad de venderles un aparato nuevo para ello.

De las tres, la que de verdad creo que va a definir los próximos años es la última. Un plegable es un producto de nicho por mucho ruido que haga, y un cambio de consejero delegado se nota más puertas adentro que puertas afuera. Pero si Siri Recap, o algo parecido, empieza a funcionar de verdad sobre cientos de millones de iPhone y Apple Watch que la gente ya lleva encima, ahí es donde Apple se juega de verdad la partida frente a Google o cualquier otro rival de la inteligencia artificial.