HONOR y BYD forman una alianza estratégica para impulsar experiencias de movilidad centradas en las personas y basadas en la IA

HONOR, la compañía de tecnología global, anuncia una alianza estratégica con BYD, el principal fabricante mundial de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La colaboración integra la solución de conectividad para vehículos de HONOR con el ecosistema inteligente de siguiente generación DiLink de BYD, con el fin de ofrecer experiencias de movilidad centradas en el ser humano y potenciadas por IA para los consumidores.

El acuerdo ha sido firmado durante una ceremonia en la que han estado presentes James Li, CEO global de HONOR, y Wang Chuanfu, presidente y director general de BYD Group. Fang Fei, presidente de Productos en HONOR, y Yang Dongsheng, vicepresidente sénior de BYD y presidente del Instituto de Investigación de Nuevas Tecnologías de Automoción, firmaron en representación de sus respectivas compañías, marcando el inicio de una cooperación más amplia en movilidad inteligente.

Esta alianza estratégica no solo representa una colaboración tecnológica y de ecosistema entre dos líderes de la industria, sino también un compromiso con visión de futuro hacia la movilidad inteligente.

La colaboración se sustanciará sobre tres pilares fundamentales:

Tecnología y características clave. Innovación conjunta en integración de ecosistemas multidispositivo, integración de agentes de IA y llave inteligente para automóvil con tecnología Bluetooth de alta precisión.

Ecosistema de canal y beneficios para el usuario gracias a un modelo de canal colaborativo que aproveche las capacidades del vehículo conectado de HONOR y el ecosistema inteligente de BYD para maximizar la interoperabilidad entre plataformas.

Comunicación conjunta y participación del usuario con acciones de marketing y lanzamientos conjuntos y participación de los usuarios en los principales hitos de lanzamiento.

La colaboración entre HONOR y BYD se remonta a 2023, introduciendo llaves digitales NFC que permiten a los propietarios de vehículos BYD bloquear y desbloquear sus automóviles con teléfonos inteligentes HONOR. En 2024, la alianza se amplió para incluir carga rápida dentro del vehículo. En 2025, basándose en la conectividad entre teléfono y automóvil, las compañías profundizaron su cooperación y DENZA se convirtió en la primera marca en adoptar HONOR Car Connect, con una expansión posterior a más marcas de BYD para habilitar una interacción multidispositivo fluida y con continuidad de servicio.

“En HONOR siempre hemos creído que la clave para maximizar el potencial humano reside en la combinación de un enfoque centrado en las personas y la tecnología. Nuestra alianza con BYD representa una colaboración integral para la era de la IA, con la movilidad inteligente como eje estratégico en esta etapa. Juntos, impulsaremos el desarrollo tecnológico conjunto, complementaremos nuestras fortalezas y co-crearemos un ecosistema de experiencias de movilidad inteligente y sin interrupciones que enriquezca cada viaje y ayude a inaugurar un nuevo paradigma de vida inteligente”, afirmó James Li, CEO de HONOR.

Esta cooperación estratégica representa tanto una integración de tecnología y recursos como una innovación significativa en el ámbito de la movilidad inteligente. De cara al futuro, ambas compañías continuarán enfocándose en el usuario y en la IA, acelerando el desarrollo y despliegue de funciones como la conectividad entre teléfono y automóvil, llaves digitales y otras características, al tiempo que mejoran la seguridad y la comodidad en los escenarios de movilidad inteligente.

La Conferencia Global de Desarrolladores HONOR 2025 y la Conferencia del Ecosistema de Dispositivos con IA, que se ha celebrado hoy 23 de octubre, también ha presentado esta colaboración exitosa. Durante el evento, HONOR ha mostrado la plataforma HONOR AI Connect y su papel en la creación de soluciones de ecosistema de IA centradas en las personas y basadas en escenarios de uso.