He instalado iOS 17 y estas son mis impresiones

Llevo una semana con iOS 17 instalado en mi iPhone, por lo que considero que es tiempo suficiente para dar una primera impresión de lo que es el nuevo sistema operativo para este dispositivo. Todavía debemos esperar hasta el mes de septiembre u octubre para poder descargarlo, ya que se trata de la primera versión beta disponible para desarrolladores. Estas son mis impresiones tras lo visto en el evento de la semana pasada.

iOS 17 tras una semana de uso

Lo primero que llama la atención es que se trata de una actualización de iOS que no cuenta con demasiados cambios, al menos, a primera vista. Hay variaciones, pero estas no son demasiado evidentes. No nos encontramos con una evolución notable como fue iOS 7 en 2012 o de iOS 11 en 2017.

En cuanto a la interfaz, es muy similar a la que hay actualmente operativa, y muchos de los cambios todavía no los he podido probar, ya que quienes instalamos iOS 17 somos los típicos frikis. Hay funciones que todavía no podemos poner a prueba, sin embargo, hay aspectos destacables que conviene de reseñar.

Por ejemplo, la función En Reposo me parece un buen acierto. Cuando tienes el dispositivo cargando, lo pones en posición horizontal y aparece un reloj bien grandote o bien, reloj y calendario. Para quienes trabajamos delante de una pantalla, es una buena forma de tener siempre controlada la hora. No, no se trata de un prodigio de la técnica, pero es muy útil. Sirve para quienes desean un reloj de mesita de noche y tengan la (mala )costumbre de dejarlo cargando mientras duermen. Las notificaciones que llegan al dispositivo cuando se encuentra activada la función En Reposo también se muestran en grande.

Apple asegura que la función de dictado y el auto corrector son todavía más inteligentes. Todavía no he tenido oportunidad de apreciarlo, probablemente esta función solamente se encuentra disponible para el idioma inglés de Estados Unidos, pero estoy deseando poder comprobarlo, ya que la función de dictado es extremadamente útil para mí.

A la hora de invocar a Siri, ya no necesitas decir «Oye, Siri», simplemente di su nombre y comienza a pedir por esa boca, ya que puede solicitarle varias tareas seguidas. Por ejemplo, «Siri, pon una alarma a las 10:00 de la mañana, dime la temperatura que hace en Vancouver y cuánto es 429 × 47».

La aplicación Mensajes sí que recibido un lavado de cara y cuenta con funciones que, si bien no son nada del otro mundo, suponen un soplo de aire fresco. Parece que Apple desea que los usuarios de iPhone utilicen esta aplicación entre sí antes que otras, como WhatsApp. Particularmente, es algo que me gusta hacer si veo que mi contacto utiliza un dispositivo de Cupertino.

Los Live Stickers son una realidad, y puedes crearlo fácilmente desde tu galería de fotos. De la misma manera, ahora es posible compartir tu ubicación con otro contacto en tiempo real si así lo deseas, algo que viene muy bien para familias que utilice iPhone en la que haya menores de edad que comiencen a ir solos. La función de Registro de Llegada es extremadamente útil, consiste en notificar al resto de usuarios que se desee que una persona ha llegado a un destino en concreto, enviándoles una notificación. Va en estrecha correlación lo anterior.

En cuanto a los contactos, ahora pueden guardarse como póster con una fotografía en tamaño grande, lo que proporciona un aspecto inmejorable. Sí, personalmente creo que se trata de un acierto que incluso se podría haber incorporado mucho antes.

El menú de llamadas también ha variado, teniendo la tipografía algo más gruesa y poniendo las diferentes opciones cuando estás en una llamada a un nivel más bajo en la pantalla. Ahora hay un aspecto bastante más limpio.

El día a día con iOS 17

Las versiones beta, y sobre todo las primeras, suelen funcionar de manera errática, con un consumo de batería desmesurado y dejando fuera de combate a gran cantidad de aplicaciones. Cuando terminé la instalación empecé a realizar comprobaciones y, sorpresa, puedo decir que ninguna de ellas ha dejado de funcionar, algo realmente sorprendente. En cuanto a la gestión de la batería, es evidente que hay un consumo más alto, pero tampoco es demasiado destacable, quizás entre un 7 y un 10 % mayor. Pero puedes acabar el día perfectamente con batería si tu uso es el medio. Por tanto, una de mis mayores preocupaciones ya no está. iOS 17 se presenta como un sistema operativo muy estable, al menos en esta primera versión beta, lo que ya es un buen comienzo.

Conclusiones de iOS 17

La sensaciones han sido buenas, ya que al encontrarnos con una estabilidad muy alta, no te entran ganas de quitar esta actualización, de hecho sigo funcionando con ella. Todavía es pronto para hacer una valoración más precisa, ya que algunas funciones todavía no se encuentran disponibles o no he tenido oportunidad de probarlas con otros usuarios. Sin embargo, iOS 17 puede ser una actualización que termina de pulir algunas cosas de iOS 16.

De hecho, podría haberse lanzado como una actualización mayor de esta última, pero ya se sabe que con año nuevo hay que comenzar a renombrar las cosas de otra manera. Buen trabajo de los californianos al haber hecho un sistema operativo todavía más redondo y que incorpora funciones, que si bien no son extremadamente llamativas, mejoran la experiencia de usuario. Todavía es pronto para dar una valoración completa, pero esta primera tarjeta de visita es un buen comienzo.