Gamma Tech School: la escuela para formar a los profesionales más demandados

Gamma Tech School es la primera escuela dedicada a la formación de todas aquellas profesiones que ya están transformando nuestro mundo. Estar preparados para estos retos del futuro y dar la formación para subirse al tren de estos cambios es el principal objetivo de Gamma Tech School. Hemos hablado con Aitor Chinchetru, fundador de la escuela, y que nos aporta una visión interesante sobre los retos futuros y a los que debemos prepararnos.

Ofrecer formación en varias disciplinas con alta empleabilidad

Gamma es la primera escuela de tecnología de España, ¿cuáles son sus pilares básicos?

«Nuestros pilares básicos se asientan sobre la base de formar a los alumnos para que entiendan los principios del desarrollo tecnológico, de forma que no solo dominen las tecnologías concretas que destacan actualmente, sino que también estén preparados para aprender las tecnologías que emergerán en el futuro. Es decir, preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de adaptarse a la agilidad con la que las distintas tecnologías se dan el relevo en el sector. Aprender una tecnología hoy, no es suficiente para desarrollarte en un futuro en el sector si no eres capaz de seguir aprendiendo y adaptarte a la evolución del sector».

«Nuestra metodología se basa en enseñar a los alumnos las bases tecnológicas en programación, datos y ciberseguridad. Esto les garantiza alcanzar autonomía en el aprendizaje de nuevas tecnologías, lo que les permite adaptarse a un entorno tecnológico dinámico y cambiante- Asimismo, nos enfocamos en disciplinas con alta empleabilidad, ofreciendo programas intensivos de 14 semanas para grupos reducidos de un máximo de 16 alumnos en Desarrollo Front y Full Stack, Analista de Datos y Especialista de Ciberseguridad».

«Además, nuestro compromiso con las salidas profesionales de nuestros alumnos es tal que estos sólo pagan su formación una vez que cuentan con un empleo, lo que demuestra nuestra apuesta por formar a profesionales altamente capacitados y preparados para incorporarse al mercado laboral de forma inmediata. Con nuestro campus en el centro de Madrid, en un ecosistema tecnológico que acoge también a varias empresas tecnológicas y startups, estamos contribuyendo a cubrir la brecha de talento actual del sector tecnológico y a formar a los profesionales del futuro».

¿Ha tenido la pandemia un efecto sobre las personas que desean formarse en este ámbito?

«Durante la pandemia la tecnología se reveló como una herramienta para ayudarnos a afrontar grandes retos. Para muchos sectores fue un punto de inflexión que impulsó la digitalización y, de hecho, en los últimos años hemos visto actuaciones por parte del sector privado y también del público, con el gobierno y la Comisión Europea a la cabeza, para avanzar en la transformación digital».

«Esto se traduce en una demanda creciente de talento con capacidades y conocimientos en tecnología que son necesarios para llevar a cabo toda esa digitalización que están demandando empresas y organizaciones de todos los ámbitos. Esta demanda de talento es un atractivo para quienes quieren buscar una oportunidad en el mercado laboral, para quienes buscan reinventarse como profesionales o para quienes buscan especializarse en determinadas áreas de la tecnología, como en data analytics o ciberseguridad. En este sentido, Gamma Tech School se ha fundado con el objetivo de ayudar a cubrir la brecha entre la oferta y la demanda de talento tecnológico y proporcionar una salida profesional a quienes buscan reorientar su carrera hacia este ámbito».

¿Cuántas personas se han formado ya en Gamma Tech School?

«Nuestra propuesta es poner en el mercado laboral solo a los mejores profesionales con las habilidades tecnológicas que demandan las compañías. Para garantizarlo, realizamos un exhaustivo proceso de selección a los candidatos, similar a un proceso de contratación empresarial. De hecho, la media de admisión de alumnos es de un 6,5% de todos los que se interesan por la escuela. En los últimos 6 meses, en Gamma hemos formado ya a los primeros 50 profesionales. Entre los primeros alumnos que ya han completado su formación, el 60% ya ha sido contratado. Además, estos alumnos han conseguido un incremento salarial del 60% sobre su salario previo a entrar en el programa».

La tecnología es un concepto muy amplio, ¿cuáles son los programas estrella que ofrece la escuela?

«Gamma Tech School ofrece formación en varias disciplinas con alta empleabilidad en el mercado tecnológico, como Desarrollador Front y FullStack, Analista de Datos y Especialista de Ciberseguridad. Estos son los programas estrella de la escuela y están diseñados para formar a los alumnos en habilidades técnicas y prácticas que son altamente demandadas por las empresas del sector».

«La formación en estas disciplinas está basada en retos prácticos y se realiza en grupos reducidos de un máximo de 16 alumnos y la presencialidad es obligatoria. Además, Gamma Tech School ofrece un servicio de orientación profesional para preparar y entrenar a los alumnos en el proceso de selección y acceso al mercado laboral».

«Además, en los próximos meses iniciamos la formación para profesionales que ya tienen algunos años de experiencia en el sector y desean ampliar sus conocimientos. Inicialmente lanzaremos un programa de Business Agility, orientado a profesionales que quieran aprender a emplear las metodologías ágiles que actualmente se emplean en las áreas de tecnologías a las áreas de negocio y dirección de las empresas. En esta misma línea, tenemos también en cartera programas específicos de tecnologías avanzadas, tales como Desarrollo de Microservicios, Arquitectura de Sistemas y Computación Distribuída».