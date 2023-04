Facebook y menores: cuestiones a tener en cuenta

Compartir nuestros momentos más especiales con nuestros hijos, sobrinos o familiares pequeños en Facebook es algo muy habitual. Sin embargo, no todo vale a la hora de compartir este tipo de imágenes, ya que pueden comprometer su identidad. Estas son algunas cuestiones básicas que debes conocer si vas a compartir fotos de menores en Facebook.

Menores y Facebook

Particularmente, yo jamás he subido fotos de menores en esta red social. Tengo dos hijas y considera que su identidad siempre debe ser preservada antes que saciar mis ansias de presumir. Por esa razón, me abstengo de hacerlo. Pero que no lo haga yo no quiere decir que no puedas hacerlo tú, de hecho, no se trata de ninguna ilegalidad. En todo caso, ten en cuenta esto:

Nunca debemos compartir fotos de menores que no sean nuestros hijos.

Por supuesto, el momento del baño o de la piscina, también debe permanecer al ámbito privado.

Las fotos en las que aparezca anteriores, nunca deberá llevar ningún tipo de elemento que puede identificar el lugar en el que vive o el colegio. Así que, nada de fotos con el uniforme escolar o delante de la puerta de casa.

Si hemos dado autorización al centro escolar de nuestros hijos para que se publiquen imágenes en el Facebook del colegio, evitaremos posteriormente compartirlas en nuestro perfil personal. Sobre todo, si en esas fotos no aparece nuestro hijo solo, ya que podríamos tener algún tipo de implicación posterior.

Quizás uno de los aspectos que debemos valorar es que toda foto que subamos a Facebook o a cualquier red social va dejando un rastro digital. Este rastro permanecerá indeleble, y lo que es peor, no hemos solicitado permiso a ese menor para dejar esa huella.

En el caso de padres separados, no podrán subir fotos de sus hijos sin la autorización expresa de la otra parte. Si esto ocurriera, la otra parte podrá requerir la retirada de la fotografía, incluso llevando el tema al juzgado.

Hay que imaginarse cómo puede sentirse un niño de 3 años, cuando dentro de 20 compruebe que hay una foto en Internet de él jugando en la playa desnudo. Lo que podía ser un gesto tierno, por parte de los padres, se convierte así en algo mucho más doloroso.

Por tanto, la combinación de Facebook y fotos de menores no resulta nunca una idea demasiado buena. No con esto quiero decir que sea algo que esté mal, pero que hay que valorar bastante bien antes de hacerlo.