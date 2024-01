Esto es todo lo que hemos dejado de usar debido al móvil

A pesar de que muchos de los españoles piensan que reducir el uso del móvil es algo necesario, la realidad es que gran parte del tiempo que empleamos utilizándolos es porque hemos dejado de hacerlo con otro tipo de objetos. En este artículo vamos a hacer una reflexión sobre todo aquello que ya solamente utilizamos en nuestro móvil y que hemos ido arrinconando fuera de él.

Tu móvil ha acabado con esto

Calendario físico

Los calendarios y agendas electrónicas en los teléfonos móviles permiten gestionar citas, eventos y recordatorios de manera más eficiente que los calendarios en papel. Para empezar, no ocupan espacio y además, cuentan con la ventaja de que nos mandan un recordatorio si así lo precisamos. Quizás el calendario en formato papel haya quedado relegado para ponerlo en la puerta del frigorífico, la mesita de noche, o bien, en una oficina para que esté a la vista de todos.

Mapas y GPS

Los teléfonos móviles han acabado con asuntos como el que podemos ver en la fotografía de abajo, utilizar un plano de papel para orientarse en una ciudad. También, no es necesario, incluso que un coche lleve ya GPS integrado para llegar a cualquier sitio, ya que nuestro dispositivo móvil nos llevará de un punto a otro de forma precisa.

Cámaras fotográficas

Las cámaras integradas en los teléfonos móviles han sustituido en gran medida a las cámaras fotográficas tradicionales para la mayoría de las personas, permitiendo capturar fotos y videos de alta calidad. El nivel de definición alcanzado en algunos modelos hace que tener una cámara adicional no sea necesario, a no ser que ya vayas buscando algo diferente que el teléfono móvil no pueda proporcionarte. Pero es cierto que la mayoría de nosotros podemos dar solución a nuestras necesidades con la cámara del móvil y tener excelentes resultados.

Calculadora

La función de calculadora en los teléfonos móviles ha reemplazado a las calculadoras físicas en muchas situaciones cotidianas. Incluso tenemos calculadoras científicas para usuarios que precisen de este tipo de operaciones. También puedes invocar a tu asistente del teléfono para que te resuelva la mayor parte de los cálculos.

Reproductores de música portátiles

Los teléfonos móviles han reemplazado los reproductores de música portátiles, ya que permiten almacenar y reproducir música en un solo dispositivo. La era mp3 de principio de milenio ha quedado eclipsada por aplicaciones como Spotify o Apple Music, con las cuales tenemos millones de canciones a nuestra disposición sin disponemos de conexión a Internet.

Linterna

Las aplicaciones de linterna de nuestro móvil han reemplazado la necesidad de llevar una linterna independiente en situaciones de poca luz. La linterna del teléfono es útil en gran cantidad de situaciones.

Agenda telefónica física

Los contactos y la agenda telefónica en los teléfonos móviles han reemplazado las agendas físicas donde solíamos anotar números de teléfono y detalles de contacto. Parece que este tipo de agendas en formato papel han quedado para un sector muy concreto de personas, como podrían ser aquellas mayores que no están acostumbradas al uso de la tecnología o bien, que esto suponga algún tipo de barrera.

Radios portátiles

Las aplicaciones de radio y los servicios de transmisión de música han reducido la necesidad de llevar radios portátiles para escuchar música o programas en vivo. El famoso transistor a pilas se está convirtiendo prácticamente en un objeto de museo.

A modo de reflexión, comentar que no todos los usuarios han sustituido todo esto que hemos comentado debido al uso del teléfono. El artículo pretende ser solamente un reflejo de aquello que, en mayor o menor medida, ha pasado a la historia por el uso del móvil.