Disfruta de música a tope gratis con Spotify Premium gratis

Spotify es uno de los servicios de música en streaming favoritos de los usuarios. De hecho es el más antiguo, ya que vio la luz en el año 2006. Un catálogo de más de 70 millones de canciones hace posible que Spotify se encuentre en muchos dispositivos de cualquiera de nosotros. Como suele ser habitual, vuelven a la carga con una oferta de tres meses de su servicio de Spotify Premium totalmente gratis.

Spotify Premium gratis: cómo conseguirlo

Para acceder a este auténtico chollo, solamente debes tener en cuenta una condición, no haberlo disfrutado previamente. Si aún así no puedes resistirte, siempre puedes volver a registrarte con otro correo electrónico diferente y disponer de 90 días gratis de música sin ningún tipo de interrupción y de anuncios.

Esta oferta ha comenzado hoy, por lo que, si te registras desde este momento, disfrutarás de todas las ventajas de Spotify Premium hasta el día 3 de agosto. La oferta caducará el día 16 de mayo, por lo que dispones de prácticamente dos semanas para aprovechar todas las ventajas del servicio de Spotify Premium. Lo mejor es que puedes cancelar en cualquier momento, y una vez que finalice los tres meses, la cuenta dejará de disfrutar de los servicios de Spotify Premium, pero no habrás pagado absolutamente nada.

El servicio más exclusivo de Spotify tiene un coste de 9,99 € mensuales, a la hora de realizar el registro deberás consignar un método de pago, pero no te preocupes porque no se te cobrará nada durante los tres primeros meses. Si no cancela el servicio de Spotify Premium, antes de que expire, podrás recibir un cargo ya al siguiente mes. Por eso, consulta bien lo que dicen en la página de Términos y condiciones. «A menos que cancele la Oferta promocional antes del fin del periodo promocional, el usuario se convertirá automáticamente en suscriptor recurrente del tipo de Servicio Spotify Premium al que elija suscribirse en virtud de la Oferta promocional, y se cargará a la forma de pago proporcionada el precio mensual vigente en ese momento. Cualquier característica limitada por tiempo de dicho servicio Spotify Premium quedará reducida durante la duración del período promocional.»

Si deseas pasar una primavera musical sin interrupciones y pudiendo elegir las canciones que prefieras y de los artistas más diversos, Spotify Premium te da la oportunidad de disfrutar de su servicio durante 90 días sin tener que pagar ni un céntimo. No dejes que la monotonía se inmiscuya en tu vida, y disfruta de un servicio de gran calidad totalmente gratis.