Todos solemos tener fotos impresas en papel que hemos fotografiado con cámaras analógicas. Pueden ser fotos de lo más variado, desde fotos de nuestros abuelos a de cuando éramos pequeños, el caso es que, por fortuna, es posible ahora digitalizar fotos. Vivimos en la era de la digitalización y siempre es conveniente contar con un método para poder pasar nuestras fotos antiguas a digitales, algo muy conveniente, de manera especial, cuando no tenemos los negativos o sino queremos pagar más por pasar las fotos.

Google PhotoScan, la alternativa para digitalizar fotos

Google está en todo y cuenta con Google PhotoScan, una buena herramienta para móviles que permite digitalizar fotos de una manera rápida, eficaz, sencilla y gratuita. Vamos a ver cómo puedes usarla y aumentar tu fondo fotográfico en digital.

Algo que debemos saber es que PhotoScan es una app que realmente lo que hace es una fotografía de la fotografía que queremos escanear, por lo que deberemos pensar que la cámara del móvil va a ser un factor indispensable y de que va a condicionar la calidad de la fotografía a digitalizar.

Este método no solo consiste en realizar una foto de otra, va mucho más allá pues nos va a pedir hacer un total de hasta 4 fotos de la misma foto, todas ellas marcada por un punto.

Los papeles fotográficos son reflectantes, pues reflejan la luz en un punto, motivo por el que PhotoScan hace estas 4 fotos, donde cada punto es un destello. Al final la foto da lugar a sumar las 4 fotografías sin destello de ninguna clase.

Todo son ventajas, pues de esta forma podemos ir digitalizando muchas fotos e incluso aquellas que tenías dudas de si llevarlas a digitalizar ahora puedes pasarlas por tu cuenta.

¿Cuál es el resultado?

Al final, podemos compararlo al que obtendríamos en una mayor o menor medida en una tienda de fotocopias. Lo mejor de todo es que no vamos a gastar nada de dinero y que no vas a tardar ni 2 minutos. Además, esta app hace posible un reajuste de las esquinas, en caso de que no se realice bien el propio ajuste de los 4 puntos.

En cuanto se hace la foto, PhotoScan permite que puedas guardarla en tu galería o en Google Photos, por lo que vas a poder compartirla de manera instantánea en WhatsApp o en la red social que más te guste. Si quieres saber más, no tienes más que dirigirte a su web oficial. Interesante esta forma de digitalizar fotos ¿verdad? Puedes descargarla aquí para Android y para iOS.

Otra alternativa para digitalizar fotos

La web MyHeritage es oportunidad de armar tu propio árbol genealógico. Pero, además, cuenta con una herramienta muy interesante para poder reparar fotografías. Puedes descargar la aplicación, y tomar fotos a través de ella. Cuenta con funciones avanzadas tanto para corregir colores como para reparar los propios originales. La aplicación se hizo famosa hace unos meses porque es capaz de animar fotografías antiguas, de tal manera que sus protagonistas toman vida. Esto es posible gracias a la inteligencia artificial.

Solamente tiene un inconveniente, puedes utilizarla gratuitamente durante 14 días, pero a partir de entonces tendrás que pagar más de 100 € al año. Conviene tener en cuenta que no se trata solamente de una aplicación, sino que te permite encontrar a tus parientes y antepasados. Se trata de otra alternativa más que podemos utilizar para reparar nuestro archivo fotográfico en papel.