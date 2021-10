Actualmente disponemos de una buena cantidad de plataformas de contenidos en streaming para ver nuestras series o películas favoritas. Movistar Plus lleva desde 2016 ofreciendo una propuesta interesante para que no te falte de nada. Si tu deseo es saber cómo puedes ver todo lo que ofrece Movistar Plus y verlo desde tu Chromecast, hemos preparado una sencilla guía de cómo hacerlo.

Cómo ver Movistar Plus desde tu Chromecast

Lo primero que necesitas es tener descargada en tu dispositivo, ya sea móvil o tablet, la app de Movistar Plus. Te dejamos aquí los enlaces para que puedas hacerlo rápidamente, ya que se encuentra tanto en iOS como Android. Una vez que lo hayas hecho y las hayas descargado, deberás iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña.

En la esquina superior derecha de la app se encuentra un icono que permite enviar el contenido al Chromecast, es un pequeño rectángulo con unas lineas curvas en una esquina. Si no aparece el icono, es que el Chromecast no está listo o que está desconectado. Comprueba la conexión y que está recibiendo corriente.

Una vez que el dispositivo está enlazado y tenemos seleccionada la entrada HDMI correspondiente, cualquier contenido que lances en la app de tu móvil o tablet será visible en tu Smart TV gracias al Chromecast. Es tan sencillo como seguir esos pasos.

¿Qué Chromecast utilizar?

En el marcado hay una buena oferta de dispositivos Chromecast de precios muy variables. Lo mejor de todo es que incluso los más económicos funcionan muy bien y no dan problemas. Pero si lo que deseas es tener la mejor experiencia lo debes tener muy claro, el dispositivo de Google es, a día de hoy, el que ofrece la mejor relación calidad precio.

Por solo 39 euros dispones de un aparato discreto, en un elegante color carbón y que puedes adquirir en Amazon o en la propia web de Google. Funciona con todas las aplicaciones de streaming que más te gustan. Disfruta de programas y series de TV, películas, vídeos, canciones, juegos, deportes y más contenido de más de mil aplicaciones como Netflix, YouTube TV. Movistar Plus y HBO NOW. Tan solo te hará falta un televisor con puerto HDMI y un dispositivo móvil compatible, por lo que tener Movistar Plus desde tu Chromecast será muy sencillo.

De esta manera tan simple puedes tener desde tu teléfono móvil o tablet todos los contenidos en tu televisión inteligente. Además, el dispositivo de Google viene ya con esta aplicación de Movistar Plus totalmente instalada, por lo que el acceso será mucho más simple y solo tendrás que introducir tus credenciales.