Cómo librarse fácilmente de la propaganda electoral

Acabamos de comenzar mayo, mes en el que tendremos una cita con las urnas en las elecciones municipales en todo el territorio. Las elecciones autonómicas serán en las comunidades de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, y en la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La propaganda electoral no deja de ser un engorro y un problema, ya que nos llenan los buzones de papel, un gasto muchas veces inútil y que acaba, en el mejor de los casos, en el contenedor azul. Esta es la manera que tienes para librarte de la propaganda electoral, solamente te llevaré un par de minutos.

Líbrate de la propaganda electoral

El Instituto Nacional de Estadística pone a tu disposición una web en la cual puedes proponerte a que los partidos políticos te envíen a tu domicilio propaganda electoral. El proceso se realiza de manera telemática, y puedes acceder mediante [email protected] o certificado digital. Así que, vamos manos a la obra, porque el proceso queda completado muy rápidamente.

En primer lugar, accede a este enlace, que es el que hemos comentado del Instituto Nacional de Estadística y en el cual te opones a que se envíe propaganda electoral a domicilio. Verás que a la derecha hay otro enlace en el cual puedes acceder mediante cualquiera de los sistemas de identificación contemplados.

Quizás uno de los más sencillos sea el de [email protected] PIN, ya que es uno de los más rápidos para realizar este tipo de cuestiones. Pero si tienes DNI electrónico o [email protected] permanente también puedes emplearlos. Elige el que más sea de tu agrado y continúa con el proceso.

Qué has accedido, verás cuál es tu estado con respecto al envío de propaganda electoral. Si nunca has realizado esta acción, aparecerás como «Incluido», es un epígrafe que verás claramente.

Lo único que debes hacer para dejar de recibir propaganda electoral es pulsar en el botón «Enviar solicitud». Una vez que tu solicitud, toma efecto, ya apareces como «Excluido.»

Justo desde ese momento, se pone todo en marcha para que la propaganda en formato papel ya deje de llegar a tu buzón. Es interesante hacer mención a los plazos, ya que según se nos indica en la propia página web, «las exclusiones solicitadas hasta el día decimotercero posterior a la convocatoria de un proceso electoral tendrán efectos en dicho proceso y en todos los posteriores, en tanto no se manifieste lo contrario por el elector.»

Es decir, si lo realizas ahora, no evitarás el envío de propaganda electoral para los comicios de mayo, pero sí para los siguientes. De esta manera tan sencilla, los partidos políticos dejarán de enviarte a casa propaganda electoral. El envío de esta propaganda es desmedido, pero de momento no se ha legislado en sentido contrario. Oponerse es tan sencillo como realizar estos pasos indicados y así poder contribuir de manera activa algo mucho más sostenible, no tener el buzón de casa a tope de programas electorales que no vas a leerte. Siempre puedes consultar las webs de los partidos políticos para conocer el programa con mayor detalle.