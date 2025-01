¿Cómo afecta el frío extremo a un teléfono móvil?

En algunas situaciones he hablado sobre cómo el calor es bastante peligroso para un teléfono. Sin embargo, ahora con la temporada invernal, ¿cómo afecta el frío a un móvil? En este artículo quiero arrojar un poco de luz sobre cómo estas temperaturas bajas pueden hacer que el teléfono no funcione adecuadamente.

El frío afecta a cualquier móvil

Para comenzar, hay que tener en cuenta que entendemos por frío extremo. La temperaturas en la península ibérica son variables dependiendo de la zona, pero no nos encontramos con frío extremo, a no ser que vayamos a zonas de alta montaña. Un móvil puede verse afectado si la temperatura baja de -20 °C. En este caso, lo que nos vamos a encontrar es que sea el propio dispositivo trate de regular la temperatura para seguir ofreciendo servicio. Lo más probable es que la duración de la batería sea mucho más corta o que, directamente, se apague.

Además, nos encontramos con una protección que hace que el dispositivo no se enfríe tanto, y esa no es otra que la funda. Este recubrimiento impide que el calor que va generando el teléfono móvil se disipe. Por eso, el frío no suele ser un factor a tener demasiado en cuenta cuando utilizamos un teléfono móvil. Y esto es así, porque los primeros que nos hemos afectados por las bajas temperaturas somos nosotros.

En todo caso, para que un teléfono móvil siga funcionando sin problema en un rango de temperaturas más bajo, debe tener un blindaje especial. Para muestra, hay dispositivos móviles que cuentan con una protección adicional y que incluso siguen funcionando cuando son congelados, algo que tuve la oportunidad de hacer este año con el último lanzamiento de la marca francesa Crosscall.

En todo caso, esto es algo extremo y un teléfono móvil, soportará correctamente el frío, a no ser que lo dejemos expuesto durante un periodo muy largo de tiempo a una temperatura muy baja. En el hipotético caso de que esto fuera así, no trates de subir la temperatura rápidamente. Colócalo en un lugar de interior y deja que poco a poco se vaya a temperando antes de volver a encenderlo.

De esta manera, es bastante más probable que una vez alcanzada la temperatura óptima de funcionamiento no tenga ningún tipo de secuela. Eso sí, si la exposición ha sido muy prolongada e intensa, puede que la batería no vuelva a funcionar correctamente, así que habría que plantearse el reemplazo.