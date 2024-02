Ciberseguridad: si el amor se acaba hay que romper con las uniones digitales

San Valentín llama a la puesta y puede que este año sea el primero en el que te encuentres solo debido a una ruptura. Es importante tener en cuenta que la tecnología está siempre presente en la relaciones y que cuando el amor se acaba, es necesario llevar a cabo una ruptura que implique desconectar con esa persona de forma digital. NordVPN, empresa líder en ciberseguridad, resalta la importancia de proteger nuestros espacios personales del ámbito tecnológico, sobre todo, tras una separación.

Romper implica desconectar digitalmente

No se trata de una cuestión menor, hay muchas antiguas parejas, que siguen teniendo acceso a cuentas de Internet o dispositivos, y esto supone un riesgo más que evidente. El asesor de ciberseguridad de NordVPN, Adrianus Warmenhoven, destaca que los incidentes relacionados con el acceso autorizado a cuentas personales o dispositivos o inteligentes, se vuelven cada vez más frecuentes. Por esa razón, es necesario un ejercicio de concienciación y tomar medidas por activas que aseguren los espacios digitales.

Por ejemplo, un estudio elaborado por la compañía resalta el 70 % de las personas busca en Internet como hackear cuentas de Facebook, WhatsApp o Instagram, todo con el objetivo de saber que está haciendo su ex pareja. De la misma manera, en el momento de la ruptura suele haber una importante amenaza para la seguridad y privacidad si se conoce la contraseña de correo electrónico, la redes sociales o la banca por Internet.

Tras un ruptura, aumenta tu ciberseguridad

Para asegurar tu privacidad digital tras una separación, es esencial revisar y actualizar la seguridad de tus dispositivos y cuentas. Comienza por elaborar un inventario de tus dispositivos inteligentes y cuentas. A continuación, cambia todas las contraseñas y credenciales de acceso para asegurar que tu ex no tenga acceso. La ciberseguridad no es asunto que debamos descuidar.

Es importante también revocar cualquier permiso de acceso previamente otorgado a tus dispositivos y cuentas compartidas, si esos dispositivos son tuyos es el momento que sean solo para ti. Para una protección adicional, activa la autenticación de dos factores en tus cuentas principales y asegúrate de revisar la configuración de seguridad en dispositivos que puedan ser utilizados para rastrearte, como los AirTags. Estos pasos son fundamentales para mantener tu información personal segura y bajo tu control exclusivo.

Es clave proteger tu hogar inteligente y tu presencia digital, especialmente en momentos de cambio significativo. Realiza una revisión exhaustiva de la seguridad de tus dispositivos inteligentes para retirar el acceso a tu ex. Asegúrate de actualizar las contraseñas de cuentas importantes y activa medidas de seguridad adicionales como la autenticación de dos factores. También es importante ser consciente de las aplicaciones que pueden rastrear tu ubicación y ajustar sus permisos adecuadamente. Adoptar estas medidas de seguridad te ayudará a mantener tu privacidad y controlar tu entorno digital.