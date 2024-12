ChatGPT está caído en España: olvídate de entretenerte con la IA durante un rato

ChatGPT está experimentando una caída a nivel mundial que afecta a los usuarios en España y otros países. Esta interrupción comenzó alrededor de las 20:00 horas, hora peninsular. La caída afecta tanto a la versión web como a la aplicación móvil de ChatGPT, y los usuarios reportan problemas para enviar consultas y recibir respuestas. La aplicación muestra un mensaje de error indicando que «algo salió mal» e invita a los usuarios a visitar el centro de ayuda de OpenAI.

La interrupción no solo afecta a ChatGPT, sino también a Sora, el generador de vídeos de IA de OpenAI, y a las API orientadas a desarrolladores. Miles de usuarios en todo el mundo se han visto afectados, con más de 19.000 informes de problemas registrados en Downdetector. Esta situación ha generado frustración entre los usuarios, especialmente aquellos que dependen de ChatGPT para tareas laborales y personales.

OpenAI ha confirmado la caída y asegura que su equipo técnico está trabajando para solucionar el problema. La empresa indicó que han identificado el problema y están implementando una solución. En su página de estado, OpenAI menciona que están monitorizando la situación para garantizar una resolución completa.

Es importante destacar que este tipo de interrupciones, aunque poco frecuentes, pueden ocurrir incluso en servicios respaldados por una infraestructura sólida. OpenAI suele resolver estos problemas rápidamente, por lo que se espera que el servicio se restablezca pronto. Mientras tanto, las quejas y memes relacionados con la caída del servicio se han multiplicado en redes sociales, reflejando el impacto que tiene ChatGPT en la vida cotidiana de muchos usuarios.

Everyone running to X to confirm if ChatGPT is down one of those 💀 pic.twitter.com/HwFbHPhDMs

— Aman Attar (@amanattar29) December 26, 2024