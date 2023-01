Borrón y cuenta nueva: así puedes eliminar tus datos personales en Internet para siempre

Si te paras a pensar, probablemente habrá gran cantidad de sitios en Internet en los que tus datos personales estén por ahí. Cuentas en redes sociales, comercios electrónicos, suscripciones… Vamos de manera inevitable, dejando un rastro que eliminar puede ser bastante complejo. Sin embargo, hay una página web que lo hace por ti. Así de sencillo es eliminar tus datos personales de Internet, haciendo solamente una mínima inversión de tiempo.

Eliminar tus datos personales de Internet

La web que lo hace posible es JustDeleteMe. Lo que hace es ponerte en bandeja todos aquellos lugares de los cuales puedes borrar los datos personales. Por ejemplo, si tienes cuenta en Facebook y ya has decidido que está bien, solamente buscarás en la lupa el nombre de ese sitio, lo tecleas, y te redirige de manera automática al lugar en el cual podrás borrar tu cuenta.

De la misma forma, se ha establecido un gráfico de colores muy llamativo, en el cual podrás comprobar cómo es de fácil o difícil eliminar tus datos personales de Internet. Aquellos lugares que están rotulado en color negro podría decirse que son imposibles a la hora de borrar tu cuenta de Internet. Pero es algo que debería poder cambiarse, y no extrañar que muchas de estas páginas de van comenzar a cumplir con las diferentes legislaciones y poner más sencillo a los usuarios la posibilidad de eliminar sus datos personales.

La verdad es que no llegamos a ser conscientes en la gran cantidad de sitios en las que dejamos nuestros propios datos, y Por eso, no está demás hacer uso de un servicio de estas características. Su secreto es ponerlo todo simple para el usuario, y que así pueda empezar a desconectar digitalmente de algunos lugar y que no quede ningún rastro de él en ese sitio web.

Sin embargo, hay soluciones mucho más drásticas. Hablamos de eliminar cualquier tipo de rastro cuando se busca tu nombre en Google. A ello dedicaremos un artículo en unos días, porque se trata de un proceso que no es tan sencillo y que solamente está indicado para quienes no deseen dejar ningún tipo de huella en Internet. Una solución mucho más drástica, pero que ella ha sido ejecutada por gran cantidad de personas. El derecho al menor y mató total en esta aldea global que es Internet no deja de ser un derecho al que debes tener acceso. Para muchas personas supone un auténtico problema que sus datos personales o nombre aparezca en Internet.

Si lo deseas, utiliza este servicio que te hemos mostrado para que puedas dejar de estar presente en algunos sitios web que ya no utilizas. Eliminar tus datos personales de Internet pasa por aquí.