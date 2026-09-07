Blackview PlayPop 8, la consola familiar que se juega moviendo el cuerpo y sin mandos por medio

Blackview ha llevado a la IFA de Berlín con algo distinto a sus habituales móviles resistentes. La PlayPop 8 es una consola familiar en forma de cubo que sustituye el mando por una cámara y un sistema de seguimiento corporal. La marca china la presenta como su primer producto de gaming por movimiento, pensado para que hasta cuatro personas jueguen a la vez sin sujetar ningún control.

Un cubo con más chip del que aparenta

Bajo la carcasa de plástico amarillo y verde, del tamaño de un altavoz portátil, se esconde un procesador Rockchip RK3576 de ocho núcleos fabricado en 6 nanómetros. Lo acompañan 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, cifras más propias de una tablet de gama media que de un juguete.

Blackview asegura que el chip permite decodificar vídeo en 8K y 4K, y que el sistema, basado en Android 14, se conecta por Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Son las especificaciones que la marca mostraba en el propio cartel de su stand, coherentes con lo que se espera de este tipo de plataformas.

El cuerpo hace de mando

La gracia del PlayPop 8 está en su cámara frontal de 12 megapíxeles, capaz de rastrear hasta 17 puntos del cuerpo para traducir cada movimiento en una acción dentro del juego. Según la compañía, ese procesamiento se hace de forma local, sin enviar los datos de seguimiento a ningún servidor.

La cámara incorpora además un obturador físico para taparla cuando no se está jugando, un gesto pensado para las familias con niños que van a tener el dispositivo en el salón. Es un detalle de privacidad poco habitual en un producto de este precio.

Seis categorías de juegos y una suscripción que llega después

De fábrica, la consola incluye cinco juegos gratuitos repartidos entre categorías como deporte y fitness, música y baile, estrategia o aventura familiar. Para ampliar el catálogo, Blackview ha creado el PlayPop GamePass, una suscripción que promete nuevos títulos cada trimestre. El planteamiento recuerda a otras consolas de movimiento que ya conocimos hace años. La diferencia es que aquí todo el futuro del catálogo depende de lo que la marca decida ir añadiendo, algo que conviene vigilar antes de comprarla pensando en el largo plazo.

Disponibilidad y precio

La tienda oficial de Blackview ya vende el PlayPop 8 en España por 258,95 euros, gastos de envío aparte. Es una cifra que pone al alcance de un amplio sector de público una manera diferente de entretenimiento en casa.