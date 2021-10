Disponer de unos auriculares sin cable es solo cuestión de echar un vistazo a las ofertas de los fabricantes. Actualmente hay interesantes propuestas por no mucho dinero, y subirse al carro de lo inalámbrico es cuestión de querer hacerlo, nada más. Pero todavía se siguen viendo muchos usuarios que se resisten a dejar de utilizar los que llevan cable. ¿Cuáles pueden ser las razones para ello?

Auriculares: ¿con o sin cable?

Muchos fabricantes incorporan todavía auriculares con cable con sus teléfonos. Apple ya dejó de hacerlo, y otras marcas siguieron el camino. Se fuerza así al usuario a que adquiera unos y que elija los que más le interesen. Los que llevan cable ya no tienen la excusa de ser más económicos. Puedes encontrar inalámbricos por unos 15 euros como precio de partida, si bien no cabe esperar demasiado en cuanto a calidad auditiva.

Pero para alguien poco preocupado por la calidad del sonido, por 15 euros puede comprarse varias unidades de auriculares con cable en un bazar de importación, y cuando se le rompan estrena unos nuevos. Los inalámbricos son más arriesgados en ese sentido. Son más fáciles de perder, su precio es más alto y han de ser cargados para que funcionen.

Pero no cabe duda de que unos con cable también poseen más desventajas. por ejemplo, enrollar y desenrollar el cable hará que este se deteriore con mayor rapidez, y unos de calidad discreta no tardarán en dar señales de desgaste.

Por otro lado, el cable no deja de ser un incordio. Ya no dan mayor calidad sonora, y además es muy sencillo que tras un enredo el dispositivo se nos caiga al suelo. Desastre asegurado. Los cables son incómodos siempre por mucho que no queramos que así sea.

Entrando en otro tipo de debate, producir cables implica extraer materias primas como el cobre. Puede que se genere una tendencia a tratar de no castigar más al planeta y evitar que metros y metros de cable se destinen a que escuchemos música. Por tanto, extrañar que los fabricantes que todavía sigue ofreciendo auriculares con cable, oriente o su modelo de negocio y desarrollen tecnología inalámbrica a un precio competitivo.

Efectivamente, seguiremos viendo todavía auriculares con cable durante algún tiempo, pero no cabe duda que la tendencia es otra. La eliminación de esa barrera física parece estar más cerca que lejos. Y puede que dentro de algunos años, cuando la tecnología de carga inalámbrica esté totalmente asentada y desarrollada, digamos a dios de manera definitiva a cargar nuestros dispositivos mediante un cable.