Así es Movie Scene Map, el mapa gratuito que revela dónde se rodó tu serie o película favorita

Internet está lleno de rincones dedicados al cine, pero pocos con esta ambición. Movie Scene Map es un mapa interactivo y gratuito que lleva tiempo acumulando, escena a escena, dónde se rodó realmente cada película, serie, videojuego o anime que se le ocurra buscar a alguien. El resultado es un atlas cinéfilo que convierte cualquier ciudad del mundo en un decorado potencial.

El buscador funciona en las dos direcciones

La web permite dos tipos de búsqueda. Se puede escribir el nombre de un título para ver sobre el mapamundi los lugares exactos donde se rodó, o hacerlo al revés, apuntando a una ciudad o un monumento concreto para descubrir qué producciones se filmaron allí.

Ya reúne más de 15.700 localizaciones repartidas en 166 países, un volumen que convierte cualquier paseo por el mapa en un ejercicio de sorpresa constante. Estados Unidos concentra el mayor número de escenarios, seguido de Reino Unido y Francia, y Los Ángeles es, previsiblemente, la ciudad más filmada de todas con más de mil producciones registradas.

Localizaciones en todos los continentes

El catálogo no se limita al cine comercial. Incluye cerca de 9.300 películas y series de televisión, pero también más de 2.100 videojuegos y varios centenares de títulos de anime y manga, dos categorías que rara vez aparecen en este tipo de proyectos.

Cada punto del mapa se clasifica según el tipo de lugar, que puede ser un estudio de rodaje, un castillo, un monumento, una calle, un paisaje natural o incluso un escenario ficticio inspirado en una localización real. Esa variedad convierte el sitio en una herramienta tan útil para el turismo de rodajes como para quien solo quiere resolver la curiosidad sobre una escena concreta.

Wikidata como fuente, con sus más y sus menos

Toda la información procede de Wikidata, completada con fotografías de Wikimedia Commons y artículos de Wikipedia. El propio sitio distingue entre los datos que llegan directamente de Wikidata y las afirmaciones marcadas como procedentes de Wikipedia, que considera menos fiables y señala como tales.

Sin anuncios, sin registro y con los datos para quien los quiera

Movie Scene Map es gratuito y no pide registro ni muestra publicidad, algo que su creador, conocido en internet como Flightmussy y responsable también de proyectos como World Train Map o The Castle Map, ha prometido mantener así de forma indefinida. Todo el conjunto de datos puede descargarse en formato GeoJSON o CSV bajo licencia CC0, lo que permite reutilizarlo libremente.

SceneGuessr, la versión cinéfila del juego de adivinar el mapa

El proyecto incluye además SceneGuessr, un juego diario que traslada la mecánica de GeoGuessr al cine. Cada jornada propone cinco producciones distintas y el jugador debe pinchar sobre un mapamundi el punto donde cree que se rodó cada una, con una puntuación que premia la cercanía al lugar real.

Una partida perfecta suma 25.000 puntos, y al terminar se puede compartir el resultado como una cuadrícula de emojis, al estilo de Wordle. Existe también un modo libre sin límite de rondas para quien prefiera seguir jugando sin esperar al reto del día siguiente.