Las apps fundamentales para las esperas en el aeropuerto

Muchas veces, realizar largas esperas en el aeropuerto, y la opción de dejar pasar el tiempo, porque si nunca es buena. Por eso, esta es mi recomendación de apps para el aeropuerto, que nunca fallan en mi teléfono o en mi tablet, ayudan a hacer estas esperas mucho más entretenidas y amables. Todo menos perder el tiempo de manera tonta.

Apps para el aeropuerto básicas

Una de las opciones más interesantes para pasar el tiempo en el aeropuerto, sobre todo, si te gusta el mundo de la aviación, es la aplicación FlightRadar24. En ella puedes consultar datos sobre las aeronaves que están desplazándose por el mundo, incluso puede saber en qué lugar se encuentra el avión en el que vas a volar en un momento. Con ello, tienes información de si tu vuelo va con retraso, ya que muchas veces la he consultado y he comprobado que mi avión todavía no estaba en el aeropuerto del cual iba a salir. Esto permite que pueda relajarme y no estar esperando en la puerta de embarque de manera tonta. La aplicación tiene diferentes planes de pago, pero la versión gratuita es más que suficiente para un usuario como tú y como yo. Puedes descargarla tanto para dispositivos Android como para iPhone.

La app de AENA es otra de las básicas cuando tengo que volar, ya que proporciona mucha información de interés sobre cualquier aeropuerto del territorio nacional. En ella dispones de información clave sobre los servicios del aeropuerto y de esta forma, tener claro que es lo que vas a encontrar en esa instalación, restaurantes, tiendas, . Muy recomendable consultarla para nuestro aeropuerto de destino, ya que tendremos información de cuestiones tan importantes como las empresas de alquiler de coches o los sistemas de transporte hacia desde el aeropuerto. Descárgala tanto para dispositivos Android como para iPhone.

Sin lugar, a duda, YouTube es mi plataforma de entretenimiento favorita, por lo que no me pesa en absoluto pagar la suscripción premium. Esta aplicación cuenta con todo tipo de contenido, y es un excelente vehículo para pasar largas esperas en el aeropuerto cuando no tienes otra cosa que hacer. Además, para aquellos usuarios que disponen de la versión de pago, también cuentan con su equivalente de música denominada YouTube Music, con acceso a millones de canciones, como cualquier otra app de su categoría, y con la ventaja de poder visualizar vídeos. Se trata de una aplicación que viene de forma nativa en los dispositivos Android, por lo que te dejamos aquí el enlace para iOS si todavía no lo utilizas.

Seguro que ya conoces Google Street View, y es muy útil cuando voy a abordar un viaje a una ciudad que no conozco, ya que me permite saber cómo son algunos lugares. Por ejemplo, la calle donde se encuentra el hotel o el apartamento o cómo es el entorno de aquel sitio al cual tengo que ir a trabajar. Además de matar el aburrimiento en el aeropuerto, te ayuda a conocer más sobre el destino, y tener controlados aspectos tan necesarios, las tiendas o las paradas de autobuses o de metro. No está disponible en iOS, usa Google Maps, aunque sí la encuentras en Android.

Aunque podríamos alargar este listado de manera definida, quizás estas sean las cuatro aplicaciones que tengo siempre presentes cuando me encuentro en un aeropuerto.