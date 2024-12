El regalo de Apple para 2025: un fin de semana gratis en Apple TV+

Apple ha anunciado una sorpresa para los amantes del streaming: Apple TV+ será completamente gratis durante el primer fin de semana de 2025, específicamente el 4 y 5 de enero. Esta iniciativa, que Apple ha estado promocionando con el eslogan «Descúbrelo por ti mismo», permitirá a todos los usuarios disfrutar del amplio catálogo de contenidos originales de la plataforma sin necesidad de suscripción.

Durante estos dos días, los espectadores españoles tendrán acceso a una variedad de series y películas aclamadas por la crítica, incluyendo:

Además, los usuarios podrán disfrutar de películas originales de Apple y documentales de alta calidad.

Para aprovechar esta oferta de Apple TV+ gratis, los usuarios solo necesitarán una cuenta de Apple, sin necesidad de introducir datos de pago. El acceso estará disponible a través de la app Apple TV, que se puede encontrar en diversos dispositivos como iPhone, iPad, Apple TV, televisores inteligentes compatibles y consolas de videojuegos.

